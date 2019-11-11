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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

"11 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 11 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 11 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 11 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Aslan burcu 11 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 11 Kasım günü neler bekliyor? İşte 11 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 11 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 11 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 11 Kasım yorumu ne söylüyor? Başak burcunu 11 Kasım günü neler bekliyor? İşte 11 Kasım günlük burç yorumlarınız...

11 Kasım Koç burcu yorumu

Bugün içinde bazı tereddütleriniz olabilir. Gerçeği örtmek isterken her şeyi yüksek sesle söylemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer öyleyse, aklında ne olduğunu söyle. 

11 Kasım Boğa burcu yorumu

Finansal konularla ilgili anlık kararlar vermeyin. Yakın çevrenizle aranızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Yanılgılara açık bir gündesiniz.

11 Kasım İkizler burcu yorumu

Kariyeriniz ve kişisel gelişiminizle ilgili bazı fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Gideceğiniz yönü oluşturmakta zorluk çekebilirsiniz.

11 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

11 Kasım Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenizden duyacağınız haberlerin peşinden gitmeyin. Bazı haberler yalan yanlış kulağınıza gelebilir. Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler gündemde olabilir.

11 Kasım Aslan burcu yorumu

Duygusal anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. İş projelerinizi kimseyle paylaşmamalısınız. Sizi yanılgılara itebilecek insanlar yakın çevrenizde olabilir. Değişmeden bazı şeylerin istediğiniz gibi olması mümkün değil.

11 Kasım Başak burcu yorumu

Hayatınızla ilgili geçmiş ve gelecek sorgulamalarına fazlasıyla açık bir gün. İkili ilişkilerde kandırılma ve yalanlar gündemdeyken aynı zamanda bazı güvensizlikler de oluşabilir. Gelişen hiçbir olayın içinde kendinizden şüphe duymayın.

11 Kasım Terazi burcu yorumu

Gündelik yaşamınızı ilgilendiren plan ve programlarda bazı sorunlar ve aksaklıklar meydana gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki gerginlikleri sonlandırabilirsiniz.

11 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

11 Kasım Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili güçlü iletişimler kurma zamanı içindesiniz. Beklediğiniz sevindirici haberleri alabilirsiniz. İlişkilerdeki beklentiler sizi biraz yormuş olabilir.

11 Kasım Yay burcu yorumu

Gelecekte size önemli kazanımları getirecek fırsatlara cesaretle adım atabilirsiniz. Elinize gelen bilgilere dikkat edin nasıl kullanacağınızı biliyor olmanız önem arz ediyor olacak.

11 Kasım Oğlak burcu yorumu

Uzun zamandır hayalini kurup beklediğiniz finansal başarıların olmaması ihtimali sizi oldukça korkuturken aynı zamanda da depresif hissettirebilir. Olaya daha yapıcı yönden bakmalısınız.

11 Kasım Kova burcu yorumu

Maddi ve finansal konularla ilgili bazı sorunlar sizi kararsızlıklara itebilir. İnsanlar sizi finansal konularda yanlış yönlendirebilir. Bu konuda daha dikkatli ve hesaplı olmanız gerekmektedir.

11 Kasım Balık burcu yorumu

Duygusallığınız ve alınganlığınız yüksek olabilir. İlişkilerde yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Düşündükleriniz, zannettikleriniz gibi olmayabilir.

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