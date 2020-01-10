Günde 25 Dakika Yürümek Kanser Gelişme Riskini Önlüyor

Amerika’da yapılan bir araştırma sonucunu yayınlayan Journal Of Clinical Oncology dergisi, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avusturalya’da yaşayan, yaş ortalaması 62 olan 750 bin kişinin 10 yıl süre ile incelendiğini ve yürüyüş, yüzme gibi orta düzeyde egzersizler ile koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersiz yapanlarda kanser görülme oranlarının araştırıldığını kaydetti.

Egzersizle kanseri önleyebilirsiniz

Araştırma sonucuna göre; yürüme gibi orta düzeyde egzersizlerin günde 25 dakika veya koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersizlerin 15 dakika yapılmasının meme, kalın barsak, rahim, böbrek, karaciğer ve lenf bezi kanseri ile kemik iliğinin myelom denilen kanserinde görülme oranında azalma sağladığı belirlenmiştir. Egzersiz süresi uzadıkca meme kanseri gibi bazı kanser türlerindeki azalmanın daha da belirgin olduğu görülmüştür.

Yürüyüş meme kanserini önlüyor

Kanser türleri arasında egzersizin etkileri farklılık gösteriyor. Örneğin; 25 dakika yürüyüş gibi orta düzey egzersizler ile meme kanserindeki azalmanın yüzde 10, karaciğer kanserindeki azalmanın ise yüzde 27 oranında olabileceği belirlenmiştir. Bu farklılığın, kanserin oluşum nedeniyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Meme kanserlerinin bir kısmının kandaki kadınlık hormonu, insülin direnci veya inflamatuvar nedenlerle ilişkili olduğu oysa, karaciğer kanserinin bazı türlerinde lipid ve glukoz metabolizması bozukluklarına bağlı gelişen karaciğer yağlanmasının kanseri tetikleyebildiği bilinmektedir. Egzersiz yapmanın vücutta oluşturduğu etkinin her iki kanser türünün oluşmasına neden olan bu farklı etkenlere, farklı düzeylerde olması nedeniyle, kanser türüne göre egzersizin etki oranları değişik düzeydedir.