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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Gebelikte Kuyruk Sokumu Ağrısı Neden Olur?

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Gebelikte Kuyruk Sokumu Ağrısı Neden Olur?

"Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi."

Omurgamızın en alt sırasında bulunan 'pöç kemiği' olarak da bilinen kuyruk sokumu birbiriyle eklemleşen  toplam 4 adet kemikten oluşur. Kuyruk sokumu ağrıları özellikle gebelerde sık görülür ve gebeliğin son haftalarında daha da artar. Bu durumun temelde 2 sebebi vardır;

Birinci sebep, gebelik süresince salgılanan ve son haftalarda üst seviyelere çıkan hormonlardır. Bu hormonlar leğen kemiğini birbirine bağlayan lif yapıları gevşeterek, leğen kemiğinin hacmini önemli oranda arttırır. Böylece gebeliğin sonunda bebek anne karnından rahatça çıkabilmektedir. Kemikler arasındaki bu gevşeme,  vücut ağırlığının kaslardan  ve liflerden ziyade kemiklere yüklenmesine sebep olur. Her zaman taşıdığından daha fazla yük taşıyan kemikler, özellikle de kuyruk sokumu ve kasık kemikleri bu zorlanmaya ağrıyla yanıt verir.

İkinci sebep, gebeliği olmayan bir kadında karın- leğen bölgesinde bağırsaklar, idrar torbası, yumurtalar, kaslar, damar-sinirler vb. anatomik yapılar bulunur. Gebelik döneminde bu yapıların yanı sıra fetüs (bebek) bulunur. Ekstra bir hacme ve ağırlık artışına sebep olan bu durum kemiklere özellikle de kuyruk sokumu kemiğine baskı yaparak ağrıya sebep olur.

Bu ağrıyı arttıracak sebepler;

-Normalden hızlı veya fazla kilo alımı,

-Kabızlık (bağırsaklarda doluluk yaparak ekstra hacme sebep olarak ağrıyı arttırır)

-Öksürme/Hapşurma gibi karın içi basıncı arttıracak durumlar

-Uzun süreli ve özellikle de sert zeminlere oturma

-Kuyruk sokumu üzerine düşmeler

- Daha önceden geçirilmiş ve yanlış kaynamış kırıklar

-Ağır kaldırma

Ağrıyı azaltmak için uygulanabilecek yöntemler;

-Egzersiz / Aerobik / Pilates

-Ani hareketlerden özellikle de öne eğilmekten kaçınmak

-Bağırsakları rahat tutmak

-Ağrı kesici kremler ve gebeliği etkilemeyen gruplardan seçilecek ağrı kesici tabletler

- Kuyruk sokumu kemiğine uzman ve tecrübeli hekimler tarafından yapılacak özel iğneler..(blokaj tedavisi)

Kuyruk sokumu iğnesi (Blokaj) nasıl yapılır, riski var mıdır?

Bu iğne ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında (ağrısız) bir şekilde uygulanır. Özel bir teknikle kuyruk sokumunun ağrı hissini alan sinir yumağına iğneyle girilir ve geçici süreli sinirleri uyuşturucu bir ilaç karışımı verilir. Bu ilaç sayesinde ağrı hissi uzunca bir süre bloke edilmiş olur. Bu işlem toplamda 15 dakika sürer ve aynı gün kişinin yürümesine ve eve çıkmasına izin verilir. İşlemin gebelik veya sağlık açısından, her ilaç gibi nadiren de olsa alerjik reaksiyon yapabilme ihtimali dışında bir riski bulunmamaktadır.

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