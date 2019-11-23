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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Yay Burcu Yeni Ayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL

Yay Burcu Yeni Ayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

26 Kasım'da Yay burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Evren yaptığınız iyilikleri size geri döndürüyor! Uzman Astrolog Aygül Aydın, Yay burcu yeni ayını ve bize getireceklerini anlatıyor...

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Hepinize yepyeni bir gökyüzü olayından merhaba…

Güzel ve anlamlı bir yeni ay yaşayacağımız doğrudur ama oldukça uzun süren bir sürecin sonlandırıcı etkisini de kapsadığını söyleyebiliriz. Özellikle 2017 yıllarında yarım kalan ve sizi yoran bazı olaylar tamamlanmak için önünüze geliyor olabilir. Bir an için panikleyebilir ve eski korkuları tekrar hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ne siz eski sizsiniz ne de karşınızdaki…

2Değişimler huzursuzluk getirebilir

Değişimler huzursuzluk getirebilir

İçinizde öngöremediğiniz bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Bu tam anlamıyla değişimi hissettiğinizi ama neyin değişeceğini pek kestiremediğiniz bir ruh durumu olabilir. Milyonlarca gökyüzü olayı yaşıyoruz bakıldığında…

Bunları kendi hayat akışımızda değerlendirme amacımız ne tür bir iç görü kazanmamız gerektiğine dairdir. Bu yüzden bu yeni ayın tüm iyicil ve pozitif etkilerini değerlendirmeyi seçmelisiniz. Bakalım burçlarınıza göre nasıl bir iç görü kazanmanız gereklidir... 

3Koç ve yükselen Koçlar

Koç ve yükselen Koçlar

Sizler için harika açıları olan bu yeni ay, şaşırtıcı sürprizlerle hayatınıza giriş yapıyor olacak. İdealleriniz ve hedeflerinize dokunduğunuzu hissettiğiniz önemli bir eşik atlayabilirsiniz. Engeller bu yeni ay sonrası kalkıyor olacak sadece geri çekilmeli ve güzelliklerin gerçekleşmesini izlemelisiniz.

4Boğa ve yükselen Boğalar

Boğa ve yükselen Boğalar

Bu yeni ay sonrası parasal olarak istediğiniz dengeyi yakalayabilirsiniz. Bunun için mutlaka bu süreç içinde bir girişimde bulunmayı seçin. Yatırım yapabilir ya da bazı birikim hesapları kendinize oluşturabilirsiniz. Şans sizin yanınızda, işlerin ne kadar çabuk gerçekleştiğine ve finansal anlamda gelişen olumlu konulara sizlerde şaşırabilirsiniz.

5İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

Bu Yeni ayın etkisi sizleri kurduğunuz ilişkilerde güçlendirecektir. Ya yeni bir ilişkiye kendinizi adayacaksınız ya da uzun süren bir ilişkinin artık sonlanmasını isteyebilirsiniz. Her iki durumda da önümüzdeki birkaç ay isteklerinizin sonuçlarını görebilecek ve kararınızdan oldukça memnun olacaksınız.

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6Yengeç ve yükselen Yengeçler

Yengeç ve yükselen Yengeçler

Hayatınızdaki sıkıcı ve kasvetli yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiğini söyleyen bir yeni ay yaşıyorsunuz. Artık sizi iyi hissettiren şeylerin olmasını beklemek yerine bunun için adımlar atmalısınız. Belki normal rutininizi biraz macera, biraz eğlence içerecek şekilde değiştirme zamanı gelmiştir. Sosyal kulüplere katılın ya da sizi neşelendirecek işlerin peşine düşün.

7Aslan ve yükselen Aslanlar

Aslan ve yükselen Aslanlar

Bu yeni ay ile hayatınıza yeni biri girebilir ya da yeni bir ilişki yönetebilirsiniz. Gururunuzdan yakıp yıktığınız şeyler varsa telafi etmek için harika bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Aradığınız şeyi bu yeni ay ile buluyorsunuz. Sahne önünde olduğunuz, ilişkilerinizde onurlandırıldığınız güzel bir dönem içine ilerliyorsunuz.

8Başak ve yükselen Başaklar

Başak ve yükselen Başaklar

Tam anlamıyla artık kalkma ve hareket etme vakti geldi. Birçoğunuz önümüzdeki birkaç ay içinde yer değiştirmeyle karşılaşabilir, bir ev değişikliği veya yeni bir ilişkiyi hayatınıza alabilirsiniz. Belki başka bir ülkeye ya da başka bir şehre taşınıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz bir değişim yüzünü gösterecek ve size motivasyon sağlayacak ölçüde olacaktır.

9Terazi ve yükselen Teraziler

Terazi ve yükselen Teraziler

Bu yeni ay ile birlikte inanılmaz yaratıcı fikirleri içine girme ve yepyeni işlere koyulma zamanı. Hayallerinizi takip edin, ilham alın ve bu fikirleri gerekirse dünyaya sunun. Kimsenin önüne geçer miyim ya da ayıp olur mu fikirlerinden uzak durun. Projelerinizi sunmalısınız. İletişim kabiliyetiniz oldukça yükseliyor. Ulaşamadığınız insanlara bu önümüzdeki iki hafta çok rahat ulaşabilirsiniz.

10Akrep ve yükselen Akrepler

Akrep ve yükselen Akrepler

Bu yeni ay sizleri hem yeteneklerinizi ortaya sunma noktasında destekliyor hem de ekonomik yapınızı güçlendirmeyi vaat ediyor. Bu süreçte kendinize değer vermeniz gerektiğini anlayacaksınız. Geçmişte kalan ve sizi üzen yorucu değersizlikleri bir köşeye bırakın çünkü şansınız iyi, özellikle de Merkür ve Mars gezegenleri şu an sizin burcunuzda sizi daha fazla yüceltiyor. Bu güzel zamanı başkalarına kızgınlıkla ya da intikamla geçirmeyin.

11Yay ve Yükselen Yaylar

Yay ve Yükselen Yaylar

Bu sizlerin yeni ayı. Bu ay iki doğum günü alıyormuşsunuz gibi düşünün. Şimdi kendinizi ileri sürmenin ve hayatınızı yeni bir yöne taşımanın tam zamanı. Yeni bir şeyler başlatmaktan korkmayın. Yeni bir durumunuz yoksa bile hemen bir yeni proje başlatın. Alışkanlıklarınızda, beslenme şeklinizde veya imajınızda şimdi bir şeyler değiştirin ve biraz yeniden doğuyormuşsunuz gibi davranın. Gelen değişime şaşıracaksınız.

12Oğlak ve yükselen Oğlaklar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar

Bu yeni ay, en derin iç dünyanıza bir göz atıyor. Yaşamınızdaki bir anlamı bulmak için kendinizi dinlemeyi seçmelisiniz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca seyahat etmek ya da geri çekilmek çok iyi bir fikir olabilir. Hayatı hem maddi yönden hem de manevi yönden sorgulayabilirsiniz. Arka planda dönen bazı işleri duyabilirsiniz. Hukuksal konular ya da gizli yürüttüğünüz işlerde iyi yönü bulacaksınız. Hayatınıza yepyeni bir boyut getiriyorsunuz. Sorumluluklarınızı ve planlarınızı iyi yapmalısınız.

13Kova ve yükselen Kovalar

Kova ve yükselen Kovalar

Kendinizi yalnızlık duygusundan soyutlamak için daha fazla arkadaşa ihtiyaca olabilir. Çevreniz kalabalıklaşıyor. Yeterli arkadaşınız var ama her zaman daha fazlasın için sizlerde yer vardır. Hayatınızda hedeflerinizi ve hayallerinizi ileriye götürmenize yardım eden yeni iş birlikleri sizi başarıya taşıyacaktır. Bu yüzden bu Yeni Ay'dan en iyi şekilde yararlanmak için cesur olmalı ve önünüze gelen fırsatları değerlendirmelisiniz. Yeni bağlar kurun!

14Balık ve Yükselen Balıklar

Balık ve Yükselen Balıklar

Kariyeriniz için muhteşem bir Yeni Ay geliyor. Bu sizler için oturma zamanı değil! Ekstra işler üstlenmeyi, fırsatları kabul etmeyi ve önemli olanları göz önünde bulundurmayı teklif ederek geçirmeniz gereken bir yeni ay. Önümüzdeki birkaç aydaki çabalarınızın sonucu sizi şaşırtacak! Lütfen bu yeni ayda bir şeyler sizi engelliyor gibi hissetmeyin. Sadece çalışın ve çalışın…

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

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