Bir Dahaki Buluşma Şubat 2021'de: Venüs-Jüpiter Kavuşuyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bir Dahaki Buluşma Şubat 2021'de: Venüs-Jüpiter Kavuşuyor!
Gece gökyüzündeki en parlak iki gezegen, 24 Kasım saat 16:20’de kavuşma için buluşuyor. Jüpiter ve Venüs, öğleden sonraları gökyüzünde birbirlerine yaklaşacaklar. Bu kavuşmanın etkilerini Uzman Astrolog Aygül Aydın anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Grafikte 16.30 GMT'de güney batıya doğru bakışı gösteriyor. İki gezegen ufka yakın olacak ve sadece toplama alacakaranlıkta görülebilecektir.
Onları görmenizi sağlamak için, güney batı ufkunun manzarasına sahip bir yer bulun. Önce Venüs görünür, ardından Jüpiter. Sonra gezegenleri belirledikleri gibi izleyin. Karanlığın tam olarak indiği zaman görüşünden kaybolacaklar.
Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde yalnızca güneş ve ay tarafından görülen üçüncü ve dördüncü en parlak gök cisimleridir. Bu yüzden, onları yakalamak için çaba sarf etmeye değer, özellikle de gökyüzünde bir sonraki yakın buluşmaları Şubat 2021'e kadar gerçekleşmeyecek.
Bu, gezegensel yönlerin hepsinden en şanslı olanıdır, çünkü görünüşe göre bireye iyi şanslar ve maddi refah kazandırır. Aslında iyi bir karma kazanıyor; evren, zaten verdiğiniz iyi eserleri ve enerjiyi sizi geri döndürüyor.
2
KOÇ
Uzun zamandır hem kariyeriniz hem de özel hayatınızda oldukça yorucu şeyler deneyimlediniz. Bu yorucu dönem sizin bir şeylerin iyi olma inancını kaybettirmiş olabilir. Şimdi inançlarınızın yenilendiğini gördüğünüz, iyi başarılara imza atabileceğiniz bir kavuşum etkisi yaşıyorsunuz. Yaşamın büyük fırsatlarına açık olun.
3
BOĞA
İçinizdeki korkulara meydan okuduğunuz ve duygusal kırgınlıklarınızın telafi olabileceği bir kavuşum yaşıyorsunuz. Kendi değerinizden ödün vermeden kendinizi kurtarabilirsiniz.Artık yalnız kalmaktan korkmadan ve seçimlerinize güven duyarak ilerleyin.Finansal iyileşmeler veya kaygılar önünüzdeki 4 gün içinde çözüme kavuşabilir.
4
İKİZLER
İlişkiler konusunda büyük bir farkındalığa ilerliyorsunuz. Kullanılmaktan korkmadan cömert ve şefkatli bir şekilde yardımlarınıza devam etmelisiniz. Bunların iyi dönüşlerinizi evren üzerinde göreceksiniz. Söylenenlerle pratikte olanlar birbirlerine uymadığında ilişki kurma zorluğu oluşur. Şimdi bu kavuşum ile bu dengeyi tamamlıyor olacaksınız. İlişkilerinizi güzelleştirmek için evren sizden yanadır.
5
YENGEÇ
Hayatınızı gerçek huzurla devam ettirebilmek için artık sorumluluklarınızı dengelemeniz gerektiğini anlıyorsunuz. İhtiyacınız olan şey nedir? Para mı, itibar mı, sevmek mi, sevilmek mi? Bu kavuşumla buna kavuşuyorsunuz. İnsanoğlu ihtiyacının ne olduğunu doğru tespit ettiğinde birçok şeyi aşmayı başarabilir. Bu durumda önemli bir aydınlıktır. Değerlendirin.
6
ASLAN
Kişisel performansınızı ortaya sunmak ve daha başarılı olmak istediğiniz bir dönem içindesiniz. Bu kavuşum bu duruma ilerlemeniz için sizlere içsel veya dışsal baskı oluşturuyor olabilir. Bunalmanızın ve yaşadığınız kafa karışıklıklarının sadece hayatınızı basitleştirerek refaha kavuşturacağınızı fark etmeniz gerektiğinizi söyleyen bir kavuşum yaşıyorsunuz. Performansınızı ve seçimlerinizi ince eleyip sık dokuyup, büyük hırsları ise bir köşeye bırakmalısınız.
7
BAŞAK
Mevcut kısıtlanmaları sorgulamak veya daha özgün yaşamak istediğiniz bir dürtü ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hakikatinize güvende olmayı seçmelisiniz. Biraz belki de ruhunuzu özgür bırakmalısınız. Yaşamın daha güvenli alanlarını keşfedeceksiniz. Bazı insanların ya da ailenizden kişilerin masumiyetini kaybettiğini düşünüp yeni kararlar almaya gidebilirsiniz. Hissettiğiniz bu bilinci doğru kullanırsanız kendi güven alanınızı 2021 yılına kadar sorgulamadan oluşturabilirsiniz.
8
TERAZİ
Yaşamı fazla basitleştirmiş olabilirsiniz. Tabiri caizse belki de size şu an yaşanılan şeyler oldukça 'uyduruk' geliyor olabilir. Yaşamın kalitesini arttırmak için biraz daha yazıp çizmek veya akademik yaklaşımlarda bulunmak size iyi gelebilir. Yaşam ayak uydurmak için iletişim kurmak oldukça önemlidir.
Çevrenizde farklılıklar artabilir. Bu farklılıkların artması belki de daha fazla iletişim kurmanız anlamına gelebilir. Bu tür durumlar daha fazla açıklama yapmak ve bu farklılıkları öğrenmek adına gelişmeler getirebilir. Yaşamı görünmeyen bağlarından yakalamayı seçmelisiniz.
9
AKREP
Maddi ve manevi boyutta bir denge yakalamaya çalışıyor olabilirsiniz. Partnerinizin sizi hedef aldığını düşünebilir ya da saygısızca yaklaşımlara nasıl karşılık vereceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Belki de siz böyle düşünüyorsunuz. Bu noktada değerli olan davranış hiçbir hususta hedef haline gelmemenizdir. Savunma mekanizmanız doğru çalışmıyorsa kurban rolü içinde olabilirsiniz. Özellikle parasal ve ekonomik durumlara bunu daha fazla yaşayabilirsiniz. Yılların emeğini iyi savunmanız gerekebilir.
10
YAY
Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bu kavuşum sizlere hayata dair yepyeni bir bakış açısı ve şans getirebilir. Ancak bazı konularda sizi aşırıya yönelimde verebilir. Bazı konularda istedikleriniz gerçekleşmeye doğru ilerleyecektir ama bunun için mutlaka çözümün bir parçası olmanız gerekecektir. Dünyanın tamamen tertemiz ya da tamamen kötü bir yer olmadığını anlamanız büyük bir denge taşır. Zaman ve mekan gerçekliğini kabul etmiş kişiler için muhteşem bir süreç başlıyor diyebiliriz.
11
OĞLAK
Hayatınızda ihtiyaçlarınızı sorguladığınız bir dönem içine giriyor olabilirsiniz. Bazı şeylerin kaderiniz mi olduğu ya da özgür irade ile yenebilecek misiniz sorusunu soruyorsunuz. Hakikati kabul etmenin bu dönemde önemi çok büyük olacaktır. Teslimiyetçi olmaktan daha fazla ne kadar özgür iradenizi kullanıyorsunuz buna yönelmelisiniz. İrade Allah’ın bizlere vermiş olduğu en önemli ödüldür. Bunu fark edin ve gizli kalan her şeyi aydınlığa kavuşturun. Bazı şeyler görünmeyen bağlarla birbirine bağlıdır.
12
KOVA
Hayatınızda birçok konuda rehberlik almayı bu kavuşumda kabullenin. Bir şeyleri sormak size yepyeni bir bilgi getirebilir. Atılım yapabilmek veya çözüm oluşturmak için topluma ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Belki de ihtiyacınız olan şey manevi olanla bilimsel olanı aynı potada eritiyor olmayı başarmanızdır. Motivasyonunuzu sosyal bir hayat sürmekten alacaksınız. Sosyal haklarınızı geliştirmek ya da yeni haklar yaratmak için muhteşem bir kavuşum olduğunu söyleyebiliriz.
13
BALIK
Hayatınız içinde daha sağlam ve daha ayakları yere basan bir pozisyona ilerliyorsunuz. Bu belki sağlık belki kariyer ya da belki de aşk hayatınız üzerinde gerçekleşecek. Güçlükleri aşmak için bu kavuşumda en iyi yönteminiz sevgi ve takdir olacaktır. Çevrenize ya da aile hayatınızda bazı kişilere kurallar getirmek sizi yorabilir. Size hata yapmış insanların bir bedel ödediğini gördüğünüz o süreçte sadece sizlere onları affetmeyi seçin.