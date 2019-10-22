Yaşlanmayı En Çok Ele Veren 6 Bölge

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Vücudumuzun bazı bölgeleri diğer bölgelerimize göre daha hızlı yaşlanmaya başlar. Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran yaşlanmayı en çok ele veren 6 bölgeyi açıkladı!
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1
Yaşlanma; ilerleyen zamanla birlikte hücre ve dokularda hastalandırıcı ve ölümcül etkilerin kümülatif olarak birikmesiyle oluşan duruma denir. Bunu 'yaşlanma süreci' olarak düşünebiliriz.
Peki, yaşlanmayı en çok nereler ele verir?
2
YÜZ
Yüz vücudun en dikkat çeken bölgesidir. Bu nedenle yüzün yaşlanmasını önlemek için doğru antiaging uygulamalar, güneşten-solaryumdan koruma, doğru beslenme çok önemlidir.
3
ELLER
Aman dikkat eller yaşınızı 'ele' vermesin! Nemlendirme, koruma ve doğru antiaging bakımlar uygulanması ellerin yaşlanmasını geciktirir.
4
GÖZ KAPAKLARI VE GÖZLER
Göz çevresi en ince dokuya sahip olan yerlerdir. Zaman içerisinde göz çevresinde kas doku ve bağdoku gevşeyerek gözler daha küçük görünür ve göz kapakları sarkar.
5
BOYUN VE DEKOLTE
Boynumuz güneş ve solaryumdan çok daha fazla etkilenir.Bu nedenle bu etkenlerden kaçınılması faydalı olur ve o bölgeye yönelik tedavilerden faydalanılabilir.
6
DİRSEKLER
Dirseklerimiz travmaya çok fazla maruz kalır, nemlendirmek önemli ve özellikle masa başı çalışanlar dirsekleri daha az yaslayarak çalışırlarsa koruyucu bir önlem olabilir, o bölgeye yönelik yapılacak yenileyici tedaviler de mümkündür.
7
SAÇLAR
Yaşlandıkça saçlar sadece beyazlamaz, dökülür, zayıflaşır, kurur. Doğal yağ bakımları ve düzenli olarak taramak evde yapabileceğiniz basit tüyolar arasındadır.