Stres Azaltıcı 8 Yiyecek Ve Anti-Stres Çayı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günümüzde hayatın yoğunluğundan ve yaşadıklarımızdan aşırı stres yüklenebiliyoruz. Stresle başa çıkabilmek için bazılarımız aşırı yeme eğilimine yönelirken bazılarımızda stresliyken hiç yemek yiyemeyebiliyoruz.
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Diyetisyen Şevval Aksu stres anında stresi minimize edecek yiyecekleri nasıl tüketmeniz gerektiğini anlatıyor.
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1. Siyah Fasülye
Yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise; merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır.
Yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak tüketebilirsiniz.
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2. Kinoa
Diğer tam tahıllar gibi B vitamini açısından zengin bir besindir. B vitamini ise; beyin fonksiyonu,duygu durum ve stres yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle tiyaminin anksiyete seviyelerini iyileştirmede, pridoksinin ise; serotonin, GABA gibi anksiyeteye etkisi olan hormonlar üzerinde etkili olduğu bulunmaktadır.
Kinoayı tuzsuz bir şekilde haşlayarak salatalarda veya süt ve meyvelerle kahvaltıda rahatlıkla tüketebilirsiniz.
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3. Yulaf
Yulaf gibi kompleks karbohidrat tüketimi serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerdiği yüksek lifte kan şekerinizin hızlı pik yapmasını engellemektedir
Kahvaltıda sütle veya yoğurtla tüketebilirsiniz.
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4. Kefir
Fermente süt ürünleri probiyotik alımı açısından en iyi kaynaklardır. Probiyotiklerde bağırsak bakterilerini iyileştirerek beyin- bağırsak ekseni yoluyla stresin düzelemesine fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda bağırsak florasının onarılması beyin serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır.
Haftada en az 3 gün kefir tüketmeyi ihmal etmeyin
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5. Somon Balığı
İçerdiği omega-3 yağ asidi stres hormonlarının negatif etkilerinin azaltılmasında yardımcı olmaktadır.
Haftada en az 2-3 kez balık tüketmeyi ihmal etmeyin.
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6. Kabak Çekirdeği
Stres ve anksiyeteyi azaltan çinko açısından zengin bir besindir. Yapılan bir çalışmada çinkonun GABA ve glutamat gibi nörotrasmitterler ile ilişkili olduğu bulunmaktadır.
Her gün 1 avuç ara öğünde tüketilebilir.
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7. Yaban Mersini
Yaban mersini ve diğer böğürtlegillerin içerdiği antioksidanlar ve diğer besin bileşenleri stres-kaynaklı serbest radikallerle savaşarak vücudun stres kaynaklı verdiği cevabı iyileştirmektedir.
Yaban mersini, ahududu veya böğürtleni en-az haftada 3-4 gün mutlaka tüketin.
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8. Bitter Çikolata
Psikoaktif iyi hissettiren anandamit, rahatlatma ve öforik his sağlayan PEA benzeri birçok bileşen içermektedir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyumda aynı etkiyi vermektedir.
Günde %70-80 arası bitter çikolatayı ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
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ANTİ-STRES ÇAYI
Malzemeler:
50 gr papatya
50 gr limon melisa
30 gr meyan kökü
20 gr yeşilçay
Yapılışı: Üstte yazan karışımı aktarda yaptırın ve bir miktar parçalattırın. 1 kupa sıcak suya 1,5 çay kaşığı gelecek şekilde 8 dk ağzı kapalı demleyin. Gece yatmadan 2-3 saat önce tüketebilirsiniz.