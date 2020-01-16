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GeriSpor Fitness Spor Salonunu Sevmeyenlere: Evde Veya Dışarıda Spor Yapmanız İçin 5 Neden
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Spor Salonunu Sevmeyenlere: Evde Veya Dışarıda Spor Yapmanız İçin 5 Neden
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Spor Salonunu Sevmeyenlere: Evde Veya Dışarıda Spor Yapmanız İçin 5 Neden

Spor salonuna gitmeden de düzenli spor yapabilirsiniz. Açık havada ya da evde yapacağınız spor sayesinde pek çok şey elde edebilirsiniz. Onlar neler mi? Gelin beraber bakalım.

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1Her yerde egzersiz yapabilirsiniz

Her yerde egzersiz yapabilirsiniz

Spor salonlarındaki ağırlıkları kullanıyorsanız, evinizde de dışarıda da kaslarınızı geliştirecek egzersizler yapmanın yollarını bulabilirsiniz. Bunun için birkaç ağırlığınızın olması yeterlidir. Ayrıca yürüyüşten koşuya kadar açık havada yapılan egzersizler daha sağlıklıdır. Antrenman için yatak odasından bile çıkmak istemeyenler için de pilates, yoga ve dans iyi fikirler olabilir.

2Egzersiz rutininizi başkalarınınkiyle karşılaştırmayı bırakırsınız

Egzersiz rutininizi başkalarınınkiyle karşılaştırmayı bırakırsınız

Açık havada spor yapmanın en iyi yanlarından biri, spor salonunda kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kurtulabilmenizdir.  Yanınızdaki kişinin yaptığı spora bakıp kendiniz ile kıyaslarken bşr bakmışsınız kendi antremanınıza odaklanamamışsınız. Açık havada ya da evde spor yaparken tek odak noktanız kendiniz olursunuz.

3Kalabalıktan uzaklaşmış olursunuz

Kalabalıktan uzaklaşmış olursunuz

Sabah çok erken kalkmayı veya gece çok geç saatlerde yatmayı istemiyorsanız mutlaka spor salonlarının kalabalıklığına maruz kalmışsınızdır. Hatta ekipmanları kullanmak için sıra bile bekleyebilirsiniz. Evinizde veya açık havada spor yaparken ise böyle bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız.

4Zamandan kazanırsınız

Zamandan kazanırsınız

Spor salonuna yakın oturuyor olsanız bile spor çantası hazırlarken, eşyalarınızı değiştirirken dahi vakit kaybedersiniz. Eğer kendi kendinizin spor eğitmeniyseniz bu işlerden kurtulup zaman kazanırsınız.

5Daha sağlıklı

Daha sağlıklı

Spor salonlarındaki ekipmanlar düzenli olarak temizleniyor olsa bile birçok kişi devamlı kullandığı için oldukça mikropludur. Ayrıca, spor salonlarında kullanılan kilitli dolaplar ve duşlar da yine aynı sebepten sağlınız için riskli olabilecek mikropların yaygın olduğu yerlerdir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock 

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