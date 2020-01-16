Spor Salonunu Sevmeyenlere: Evde Veya Dışarıda Spor Yapmanız İçin 5 Neden

Her yerde egzersiz yapabilirsiniz Spor salonlarındaki ağırlıkları kullanıyorsanız, evinizde de dışarıda da kaslarınızı geliştirecek egzersizler yapmanın yollarını bulabilirsiniz. Bunun için birkaç ağırlığınızın olması yeterlidir. Ayrıca yürüyüşten koşuya kadar açık havada yapılan egzersizler daha sağlıklıdır. Antrenman için yatak odasından bile çıkmak istemeyenler için de pilates, yoga ve dans iyi fikirler olabilir.