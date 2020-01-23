Rahim Ağzı Kanseri: Belirtileri ve Tedavisi
Ocak ayı tüm dünyada rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, rahim ağzı kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.
Serviks (rahim ağzı) rahmin vajene açılan boynudur. Serviks rahmi enfeksiyonlardan koruduğu gibi aynı zamanda rahmin içinde büyüyen bebeğin gebelik süresince rahimde kalmasını sağlayan bir kapı görevi de görür.
Rahim ağzı kanseri tüm dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser olarak karşımıza çıkar. Kadınlarda kanserden ölümlerde meme ve akciğer kanserinden sonra 3. Sırada rahim ağzı kanseri gelir. Türkiye de rahim ağzı kanseri ,tüm kanserler arasında en sık görülen 8. kanserdir. Ülkemizde her yıl 1500 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konmaktadır.
Rahim ağzı kanseri nedir?
Serviks hücreleri normal yapısını kaybedip kontrolsüz şekilde büyümeye ve çoğalmaya başladığında serviks kanseri oluşmaktadır.
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Tüm rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99.7 oranında HPV DNA’sı içerdiği saptanmıştır. Bilimsel yayınlarda, HPV varlığının rahim ağzında kanser gelişimi için gerekli olduğu ancak yeterli olmadığı belirtiliyor. Yani HPV enfeksiyonunun kansere yol açması için bazı yardımcı faktörlere ihtiyaç vardır. HPV tipinin kanser açısından kesin olarak, 3 tipinin de muhtemelen yüksek riskli olduğunu gösteriyor.Serviks kanserinin nedeni, insan papillomavirüsüdür (HPV). 100'ün üzerinde HPV tipi mevcuttur. Serviks kanseri olgularının çoğuna iki tip HPV (HPV 16 ve 18) neden olmaktadır.
Belirtileri
Özellikle erken evrelerde rahim ağzı kanseri genelde bulgu vermez. Bu nedenle kadınlar düzenli tarama için doktora gitmek çok önemlidir.
Belirtiler meydana geldiğinde şu şikayetler olabilir:
Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında ağrı veya kanama
Jinekolojik muayene sonrası kasık ağrısı
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