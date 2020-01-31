Metabolizmayı Hızlandırıcı Egzersizler ve İpuçları

Jumping Lunge Koş ama yerinde say!



Lunge yani öne adım alma hareketini çapraz kol ve çapraz bacak ve zıplayarak yapmak zor, farkındayı<. Fakat yaklaşık 10 tekrardan sonra kalça arka bacak ve üst bacaktaki gerginliği daha önce yaşamadığınızın garantisini verebiliriz.



Yapılışı: Klasik lunge hareketine başlar gibi sol bacağımızı öne alarak iki bacağıda dizden büküp 90 derecelik açıyı alıyoruz. Sol bacak önde iken sol kol geride ve koşar posizyonda hareketimize başlayıp ani bir zıplama ile bacak değiştiriyoruz. Unutmayın her iki zıplayış 1 set.



Set Sayısı: 2



Tekrar Sayısı: 10