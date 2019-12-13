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GeriKişisel Bakım Makyaj Yapmadan Güzel Bir Cilde Sahip Olmanın Yolları
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Makyaj Yapmadan Güzel Bir Cilde Sahip Olmanın Yolları
Kişisel Bakım

Makyaj Yapmadan Güzel Bir Cilde Sahip Olmanın Yolları

Parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız makyaj yapmadan da bu görüntüyü elde edebilirsiniz. İşte makyajsız parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın yolları…

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11. Her gün yüzünüzü yıkayın

1. Her gün yüzünüzü yıkayın

Yüzünüzü nazik bir şekilde her gün temizlemeye özen gösterin. Her sabah uyumadan önce ve uyandıktan sonra mutlaka yüz yıkama alışkanlığını günlük rutininize ekleyin. Ayrıca egzersiz yaptıktan sonrada cildinizi temizlemeyi unutmayın çünkü terlediğinizde gözenekleriniz tıkanabilir ve tahriş olabilir.

22. Her gün nemlendirici kullanın

2. Her gün nemlendirici kullanın

Nemlendiriciyi cildiniz için iyi hale getiren en önemli özellik cildinizin parlak ve genç gözükmesini sağlamasıdır. Cildinizin doğal nemini korumak için yüzünüzü temizledikten sonra ya da duş aldıktan hemen sonra nemlendirici kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

33. Güneş kremi kullanın

3. Güneş kremi kullanın

Cildiniz güneş ışınlarından dolayı renk bozulmasına, kırışıklıklara ve sivilcelere neden olabilecek zararları önlemek için günlük olarak SPF30’lu bir güneş koruyucu kullanın. Özellikle dışarı çıkarken çok sık güneş kremi kullanın.

44. Yüzünüze dokunmaktan kaçının

4. Yüzünüze dokunmaktan kaçının

Elleriniz çok fazla bakteri içerir. Ellerinizle yüzünüze dokunmak, yüzünüzde akneye neden olan mikropları yayabilir.

55. Sağlıklı bir diyet yapın

5. Sağlıklı bir diyet yapın

Antioksidanlar tarafından zengin olan yiyecekleri tercih edin. Meyve ve sebzelerde özellikle parlak renkli olanlarından tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Antioksidanlar, cilt hasarlarını azaltır.

66. Su için

6. Su için

Cildinizin parlaması ve sağlığınızı korumak için günde 8 bardak su için. Cildinizin kurumasını engeller ve sıkılaşmasını sağlar.

78. Abur cubur ve işlenmiş gıdalardan kaçının

8. Abur cubur ve işlenmiş gıdalardan kaçının

Bu besinler cildin sarkmasına, tahrişe ve akneye neden olan gıdalardır. Örneğin canınız tatlı bir şey çektiğinde işlenmiş tatlılar yerine meyve yemeyi tercih edin.

Kaynak fotoğraflar: Alamy, iStock

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