Kate Middleton BAFTA Kırmızı Halı Stili

BAFTA yetkilileri, törenden bir hafta önce yaptıkları açıklamada tüm katılımcıların kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir kıyafet tercih etmelerini istemişti. Yani ister gardıroplarında olan, ister kiraladıkları, ister ikinci el kıyafetlerle ödül törenine gelmelerini istedi. Bu isteğe Kate Middleton da dahil olmak üzere birçok ünlü destek verdi. Kate Middleton, daha önce 2012’de Malezya seyahatinde giydiği altın işlemeli beyaz Alexander McQueen elbisesi ile sürdürülebilirlik kuralına uydu.Altın işlemeleriyle ön plana çıkmış elbisesini bir çift altın küpe ve altın Jimmy Choo topuklu ayakkabılar ile tamamladı.Daha önce giydiği kıyafetlerini tekrar giymesiyle bilinen Middleton’ın dolabında evlilik öncesi günlerinden kalma sevdiği parçaları bile var.Bafta yetkilileri açıklamalarında kırmızı halının yüzde yüz sürdürülebilir kıyafetlerle olmalarını istediklerini ve davet yemeğinde de geri dönüştürülebiir yiyecekler sunulacağını belirttiler.Fotoğraflar: AFP, REU