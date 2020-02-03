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GeriÜnlü Kombinleri Kate Middleton BAFTA Kırmızı Halı Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Kate Middleton BAFTA Kırmızı Halı Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Kate Middleton BAFTA Kırmızı Halı Stili

73. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün akşam Londra Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Kate Middleton kırmızı halıda en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu!

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BAFTA yetkilileri, törenden bir hafta önce yaptıkları açıklamada tüm katılımcıların kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir kıyafet tercih etmelerini istemişti.

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Yani ister gardıroplarında olan, ister kiraladıkları, ister ikinci el kıyafetlerle ödül törenine gelmelerini istedi. Bu isteğe Kate Middleton da dahil olmak üzere birçok ünlü destek verdi.

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Kate Middleton, daha önce 2012’de Malezya seyahatinde giydiği altın işlemeli beyaz Alexander McQueen elbisesi ile sürdürülebilirlik kuralına uydu.

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Altın işlemeleriyle ön plana çıkmış elbisesini bir çift altın küpe ve altın Jimmy Choo topuklu ayakkabılar ile tamamladı.

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Daha önce giydiği kıyafetlerini tekrar giymesiyle bilinen Middleton’ın dolabında evlilik öncesi günlerinden kalma sevdiği parçaları bile var.

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Bafta yetkilileri açıklamalarında kırmızı halının yüzde yüz sürdürülebilir kıyafetlerle olmalarını istediklerini ve davet yemeğinde de geri dönüştürülebiir yiyecekler sunulacağını belirttiler.

7Kate ve Prince William

Kate ve Prince William



Fotoğraflar: AFP, REU

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