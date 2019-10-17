Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü moda fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, şehir kadınlarına atfedilen GIZIA Sonbahar Kış 2019/20 Koleksiyonu için, farklı yaş ve mesleklerde koleksiyona ilham kaynağı olan şehirli kadınların gerçek hikayelerini fotoğraf karelerine taşıdı.
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GIZIA Sonbahar Kış koleksiyonu kampanya çekimi, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz veren Yazar Joan Kim Erkan, Görsel İletişim Tasarımcısı Hande Öztürk, Moda Tasarımcısı Benan Bal, Oyuncu Model Göksun Cam, Model Patrycja Marciniak, Tasarımcı Charlotte Hegewald gibi şehrin ve koleksiyonun gerçek yüzlerini yansıtıyor.
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GIZIA Sonbahar Kış koleksiyonu kampanya çekimi, zaman zaman yorulup uzaklaşsalar bile şehir tutkularından vazgeçmeyen kadınların hayatlarının ritmini yansıtıyor.
3
Günün her saatine şıklığı ve stili ile fark yaratan şehir kadınları, rahatından ödün vermiyor.Hangi yaştan ve hangi şehirden olursa olsun. Tıpkı GIZIA gibi…
4
Yeni sezonda GIZIA stilini konuşturan şehir kadınlarını lüks, elegan ve sıradışı bir koleksiyonla buluşturuyor.
5
70’li yılların aristokrat tarzından, şehirli kadının güçlü karakterinden ve parlak renklerden ilham alan koleksiyon, hayatın her anında lüksü tercih eden, fark yaratmayı seven ve rahatlığından ödün vermeden şık olmak isteyen modern kadınlara hitap ediyor.
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Feminen formların dikkat çektiği parçalar, güçlü renk ve zengin dokularıyla kışa özgü sofistike bir şıklık sunuyor.