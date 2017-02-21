Evdeki Boş Alanlar Nasıl Dekore Edilmeli?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bazen evimizin bazı bölümlerini sebepsiz şekilde boş bırakmaya bayılıyoruz. Ama boş bırakmamızın asıl sebebi cidden sebebinizin olmayışı mı yoksa nasıl dekore edeceğimizi bilemememiz mi?
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1
Size yardımcı olacak önerilerimize bir göz atın! İşte evinizde nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz köşeler için dekorasyon fikirleri...
2
Balkonunuz dar ise...
Balkonunuz aşırı küçük olsa da onun keyfini çıkarmayı öğrenmelisiniz. Yan yana duran küçük birer sandalye ve sehpa ortamı değiştirmeye yetecekken, bir de yere yerleştireceğiniz küçük çiçekler sevmediğiniz balkonunuzu gözde mekanınız yapabilir.
3
Gömme bölümlere sadece dolap koymayın
Bazen küçük gömme bölümler dolap yerleştirmek için gerçekten fazla küçük olabiliyorlar. O yüzden orayı dolap yapma inadınızdan vazgeçip bir çalışma ortamına dönüştürebilirsiniz. Bunun için küçük bir tahta parçasından masa ve bir sandalye yeterli.
4
Evinizin girişini 'boş' değil 'ferah' tutun
Eve girer girmez ilk gördüğünüz şey kuşkusuz ev hakkında izlenim kazanacağınız ilk şey olacaktır. Ama bu bölgeyi nasıl şekillendirmeli diyorsanız, duvara şık paltonuzu asmakla ve havalı botlarınızı gözler önüne sermekle başlayabilirsiniz.
5
Büyük bir yemek odanız yoksa...
Oturma odanızın küçük olması, odanın boş kalması gerektiği ve güzel bir yemek masanız olmayacağı anlamına gelmez. Minimal boylarda tasarlanmış bir yemek masası ve birkaç sandalye küçük oturma odanızın boş kalan köşesine çok yakışacak.
6
Minderlerden yardım alın
Oturma odanızda gözünüze batan boşluklar varsa minderler iyi birer alternatif olabilir. Hem daha fazla oturma alanı sağlarken hem de evinize rahat bir görünüm katarlar.
7
Boş kalan yatak kenarları için
Yatak odası sadece yatak, dolap ve makyaj aynasından oluşmak zorunda değil. Odanız gözünüze boş görünüyorsa birkaç sandalye, bir dinlenme koltuğu ya da büyük boy bitkilerden yardım alabilirsiniz.
8
Mutfak duvarları da dekorasyona dahil
Mutfak dekorasyonu, en az oturma odası ya da yatak odası kadar önemlidir. Mutfağınızda boş kalan duvarlarınızı dekoratif ve kullanışlı raflar ile doldurabilirsiniz. Raflara da ister mutfak malzemelerinizi isterseniz de bitki ve aksesuar koyabilirsiniz.