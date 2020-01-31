Daha Uzun Seks İçin Neler Yapılabilir?

1. Önsevişme: Seks, cinsel ilişkiden çok daha fazlasıdır. Partnerler birbirlerinin vücudundan zevk almanın tadına varabilirler. Önsevişme ya da aşk oyunları çiftlerin cinsel birleşmeye hazır duruma gelmesini sağlamak için öpüşerek, sarılarak ve birbirlerini okşayarak uyarmalarıdır. Önsevişme, cinsel deneyimi hem zaman hem de zevk açısından büyük ölçüde artırabilir. Çiftin cinsel haz seviyesinin artması ve doyurucu bir orgazm yaşayabilmesi için önsevişme oldukça önemlidir. Yeterli bir önsevişme sonrasında en az önsevişme kadar uzun ve kesintisiz bir seks ve doyurucu bir orgazm yaşanabilir. Önsevişme için sloganımız; “Seviştiğiniz süre kadar koit yani cinsel birliktelik yaşarsınız...”