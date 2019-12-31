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GeriKadın Sağlığı Anne Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Besinler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Anne Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Besinler
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Anne Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Besinler

Sağlıklı beslenmenin doğurganlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını biliyor muydunuz? Doğurganlığı arttıran yiyecekleri tüketerek hamile kalma şansınızı yükseltebilirsiniz.

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İşte doğurganlığı arttıran besinler...

2Balık

Balık

Ton balığı, sardalya ve somon gibi balık türleri Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri içerir. Bu asitler hormonal dengeyi oluşturur. Ayrıca yumurtalıkların, ovüllerin ve spermlerin sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır.

3Kepekli tahıllar

Kepekli tahıllar

Yulaf, kepekli buğday ve kinoa gibi tahıllı besinlerde B ve E vitaminleri bulunur. Bu iki vitamin de üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Bu besinleri tüketmek hormonal dengenizi arttırır ve sağlıklı sperm ve yumurtalara sahip olmanıza yardımcı olur.

4Sarımsak

Sarımsak

Sarımsak, bütün mikropları öldüren dezenfektan özelliğine sahip bir gıdadır. Üstelik hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığı arttıran bir vitamin olan selenyum kaynağıdır. İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde hormonlarınızı düzenlemeye yardımcı olur.

5Sebzeler

Sebzeler

Ispanak, marul, roka, brokoli ve diğer koyu yapraklı yeşillikler yüksek miktarda folat içerir. Folat B grubu bir vitamindir ve doğurganlığı arttırır. Ayrıca erkeklerin de sebze tüketmesi spermlerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

6Bal

Bal

Bal, B vitamini bakımından zengindir ve doğurganlığı artırır. Bal, sperm kalitesini arttırmayı sağlayacak amino asitleri ve mineralleri içerir. B vitamini rahim ve yumurtalıkların güçlendirilmesinde rol oynar.

7Avokado

Avokado

Avokado, B6 vitamininden zengindir. Bu nedenle serotonin salgılanmasını uyarır. Kadınlarda doğurganlığı arttırması yanı sıra erkeklerde de testosteron salınımını artırır.

8Yumurta

Yumurta

Yumurta içerdiği D ve B6 vitaminleri sayesinde doğurganlığın artması için çok önemli olan progesteronun salgısını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca progesteron hormonu yumurtlama döneminde rahim içi duvarının embriyonun tutunabileceği hale gelmesini sağlar.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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