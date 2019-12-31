Anne Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Besinler

Kepekli tahıllar Yulaf, kepekli buğday ve kinoa gibi tahıllı besinlerde B ve E vitaminleri bulunur. Bu iki vitamin de üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Bu besinleri tüketmek hormonal dengenizi arttırır ve sağlıklı sperm ve yumurtalara sahip olmanıza yardımcı olur.