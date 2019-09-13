14 Eylül Balık Dolunayının Burçlara Etkileri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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14 Eylül Cumartesi günü saat sabah 07:30’da balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Peki, bu dolunay hayatımızı nasıl etkileyecek?
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1
14 Eylül Cumartesi günü saat sabah 07:30’da balık burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz ki her 15 günde bir yeni ay ve dolunay gibi gökyüzü olaylarını yaşıyoruz. Sürekli "Yine mi dolunay ya da yine mi tutulma mı var?" gibi şikayetçi tavırlardan sıyrılıp her gökyüzü durumunun ve niteliklerinin takibini yapıp, kendinize uyarlarsanız kazanan siz olursunuz. Başınıza sürekli bir şeyler gelir gibi yaşamaktansa 6-7 hamle sonranızı öngörmek ve buna göre şekil kazanmak bence fena fikir değil. Zaman kazanmak adına Astroloji oldukça değerlidir.
Bizler de sizlere özellikle yükselen burçlarınıza göre neleri öngörebilirsiniz paylaşıyoruz. Önce yükselen sonra da kendi burcunuza göre okuyarak her iki bilgi ve tecrübeyi harmanlayarak kendi yaşam öykünüz üzerinde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ama şunu her zaman hatırlamanızda fayda vardır ki; sizin bir doğum haritanız var ve en isabetli tahmini doğum haritanız üzerinden yapabilirsiniz. Bunun içinde uzman bir astrologtan danışmanlık almanız doğru olacaktır.
2
Koç burcu
Bu dolunay aşk hayatınızın yoluna girmesini ve manevi hakikatlerinizi yakalama fırsatı sizlere sunacaktır. Hayallerinizin peşinden mi gitmek istiyorsunuz yoksa ruhsal olarak iyi olduğunuz yerde misiniz? Bu sizi düşündürüyor olabilir. Arka planda sürdürmek zorunda kalacağınız ilişkiler sonrasında geleceğiniz olabilir. Ruhunuzu tamamlayan ortağınız yaşamınıza dahil oluyor. Biraz sakin olup arkanıza yaslanın. İlahi adaletin harika bir şekilde işlediğini görebileceksiniz.
3
Boğa burcu
Bu dolunay size uzun zamandır aradığınız huzuru getirecek önemli bir karar verdirebilir. Evlilik yapabilirsiniz ya da bir ortak hayatınıza dahil olabilir. Bunları yaparken içinizde bir hüzün söz konusu olabilir. Çünkü değişiyorsunuz. Bu sizi korkutuyor olabilir. En rahat hissettiğiniz ortamı bulmak istiyorsunuz. Yeni alanlara ilerlemek için gerekli değişkenliği kazanabilirsiniz. Sosyal açıdan güçlü yönlerinizle önemli bir arzunuza kavuşabilir ve sosyal çevrenizde bir dostunuzdan bu konuda gerekli desteği alabilirsiniz.
4
İkizler burcu
Balıktaki dolunay, iş hedeflerinizde bugününe kadar geldiğiniz noktada sizlere karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Yolunuza bir netlik katarak artık kalıcı başarılar için bir plan yapma zamanı! Bu çok merak ettiğiniz bir şeyi öğrenebilirsiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor muydu? Bu tartışılır. Son dönemlerde eski aşk ve ilişkilerin sizde yarattığı kafa karışıklığı artık son buluyor. Önünüze bakma cesareti sizlerle olacak. Umarım siz de bu cesaretle olursunuz.
5
Yengeç burcu
Bu dolunay uzun zamandır kaybettiğiniz mutluluğunuzu ortaya çıkarmak için ayarlanmış gibi duruyor. Romantizm büyüleyici olacak. İş meselelerinizde odaklandığınız ve uzun zamandır başarısını beklediğiniz bir sonucu elde edebileceğinize işaret ediyor.Parasal konularda bunalmış olabilirsiniz. Bu konuda aceleci davranmayın. Bu dolunayda uzun zamandır aradığınız güvenceyi, ilgiliyi size verecek hatta dünya görüşünüzü değiştirecek kişiyle olmaya hazır mısınız? Sürpriz bir şekilde çocuk sahibi olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Tüm konular hayat hikayenizdeki gayretlerinize göre gelişecektir.
6
Aslan burcu
Balık burcundaki bu dolunayla yeni bir kariyere adım atmak veya uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir kariyeri başlatmak için yardımcı olacaktır. İş alanında bir yıldız gibi görüleceksiniz. İyi finansal haberler artık gelmeye başlıyor! Önümüzdeki iki hafta içinde yarım kalan projelerinizi tamamlayın. Böylece yeni bir anlaşmaya başlamak için hazır olabilirsiniz. Romantik yaklaşımlar sizleri oldukça şaşırtabilir.
7
Başak burcu
Bu dolunay ile birlikte partnerinizin yaşamına ve mutluluğuna ne kadar büyük bir katkınız olduğunu kabul ettiğini ve size bunu dile getirdiğini duyabilirsiniz. Balıktaki bu dolunay, evlilik veya ortaklık girişimler alanınızda size pozitif kararlar almanıza yardımcı olabilir. Belki de önemli bir projeye başlıyorsunuz. Yeni bir yer açıyorsunuz. Işıldayıp, parlıyorsunuz. Sorumluluklarınız ve başarınız artıyor. Çok arzu ettiğiniz sevgi ve şefkatin somut ifadelerini görmeye başlayacaksınız.
8
Terazi burcu
Kendinizi kişisel yüklerinizden kurtarırken aynı zamanda içinizdeki ruhsal dağınıklığınızı temizleyeceksiniz. Daha çok özgürleşeceksiniz. Bu dolunay bir iş projesini bitirmenize ve yeni bir işe başlamanıza yardımcı olabilir. Uzun zamandır başarı hiç bu kadar yakın olmamıştı belki de! Yaşamınızda uzun süre kalıcı olacak başlangıçlar sizinle olurken sizlerin de daha akıllıca hareket etmesi güzel sonuçlar getirecektir. Herkesi memnun edemezsiniz. Artık kendinizi memnun eden işler peşinde olmalısınız.
9
Akrep burcu
Bu dolunay bir süredir hayalini kurduğunuz romantik bir isteği sizin önünüze getirebilir. Hayaller birden gerçek oluyor! Gerçek aşkı hissetmek sizi oldukça heyecanlandıracak. Belki evlat sahibi olabilirsiniz. Çevrenize karşı karizmanızın arttığı bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Beklemediğiniz biri size ne kadar sevildiğinizi gösterebilir.Evliliğiniz veya ilişkilerinizde uzun zamandır süregelen problemlerinizi sonlandırmak elinizde. Bu ışıltılı dolunayın keyfini sonuna kadar çıkarın!
10
Yay burcu
Finansal konular bu dolunayla birlikte istikrarlı bir şekil içine giriyor. Artık bir nefes alarak, ekonomik koşullarınız size güven duygusu verecek. Bu dolunay bir aile meselesini çözmeniz için sizi fırsat verebilir. Vicdanınızı izleyin. Uzun zamandır süre gelen bazı kronik rahatsızlıklar sona eriyor. Kendinize inanma zamanı. Sonuçlarından memnun kalacağınız kararlar içine sizi itekleyecek olan bu dolunay, sonunda alacağınız ödüllerin buna değer olduğunu söylüyor!
11
Oğlak burcu
Balıktaki bu dolunay kariyer planlarınızı yapabilmenize yardımcı olacak niteliktedir.Büyük bir karar vermeden önce sevdiklerinizin de duygularını dikkate alın.Kısa gezileriniz veya ticaret ilişkilerinizde kurduğunuz bağlantılardan kaynaklı seyahatler gündeminizde olabilir. Umutlarınızı, hayallerinizi ve dileklerinizi daha da ileriye götürecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size düşen sadece risk almak olacaktır. Korkmayın, devam edin! Yepyeni başlangıçlar sizi bekliyor.
12
Balık burcu
Bu dolunay sizin önceliklerinizi düzeltmeye ve kişisel mutluluğunuzu artık bulmanıza yardımcı olacak. Duygularınız yükselişe geçiyor ve çok istediğiniz şey size doğru geliyor. Beklemediğiniz bir zamanda biriyle kuracağınız duygusal iletişim motivasyonunuzu yükseltecektir. Yaşama karşı kim olduğunuzu tespit ettiğiniz bu dolunay sizin son yıllardaki hayal kırıklıklarınızın güvene dönüştüğünü gösterecektir.
13
Kova burcu
Bu dolunay, mali durumunuzda sizleri büyük bir iyileşmeye ilerletiyor. Hedeflerinize ulaşmak için en uygun bütçeyi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Sanatsal ve yaratıcı kovalar için bu muhteşem dolunay, yaşam kalitenizi zenginleştirme zamanı geldiğini ve bunun için harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Projelerinizin meyvelerini toplama zamanı! Size yapılacak bir ödeme ya da kalıcı bir gelir sizleri oldukça motive edecek.