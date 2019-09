14 Eylül Balık Dolunayının Burçlara Etkileri

14 Eylül Cumartesi günü saat sabah 07:30’da balık burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz ki her 15 günde bir yeni ay ve dolunay gibi gökyüzü olaylarını yaşıyoruz. Sürekli "Yine mi dolunay ya da yine mi tutulma mı var?" gibi şikayetçi tavırlardan sıyrılıp her gökyüzü durumunun ve niteliklerinin takibini yapıp, kendinize uyarlarsanız kazanan siz olursunuz. Başınıza sürekli bir şeyler gelir gibi yaşamaktansa 6-7 hamle sonranızı öngörmek ve buna göre şekil kazanmak bence fena fikir değil. Zaman kazanmak adına Astroloji oldukça değerlidir.



Bizler de sizlere özellikle yükselen burçlarınıza göre neleri öngörebilirsiniz paylaşıyoruz. Önce yükselen sonra da kendi burcunuza göre okuyarak her iki bilgi ve tecrübeyi harmanlayarak kendi yaşam öykünüz üzerinde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ama şunu her zaman hatırlamanızda fayda vardır ki; sizin bir doğum haritanız var ve en isabetli tahmini doğum haritanız üzerinden yapabilirsiniz. Bunun içinde uzman bir astrologtan danışmanlık almanız doğru olacaktır.