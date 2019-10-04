Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor
"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe'de ki 12 bin yıllık tarih; tasarımcı Yelda Aslan’ın ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu “12 bin Göbeklitepe” adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te ilk kez izleyicilerle buluşacak."
“Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu”
İnsanoğlu’nun 12 bin yıl önce başlayan macerasının anavatanı Göbeklitepe’den dünyaya açılmasını, binlerce yıllık insanlık tarihinin yaşamsal duyguları olan aşk, öfke ve inancını fütüristik bir yapıda özel bir koleksiyona dönüştüren tasarımcı Yelda Aslan; Göbeklitepe için 22 farklı tema üreten sanatçı Serra Erdoğan’ın resimleri ve desenlerini kullanarak oluşturduğu bu özel çalışmaları 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Mercedes Benz Fashion Week kapsamında görücüye çıkaracak.
Koreografisi Özgün İnanç Gülle ile yapılacak defilenin stylingi Mert Yemencioğlu, müzikleri Tankut Karakurt tarafından hazırlanıyor.
Tasarımcı Hakkında;
Yelda ASLAN Yeditepe Üniversitesi ‘’Reklam Yöneticiliği’’nden mezun olduktan sonra, özel Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik okulunu başarıyla tamamlamıştır.
Akademik eğitimini tamamladıktan sonra tasarımlarını Yelda Butik mağazası adı altında satışa sunmuştur. Tekstil ve hazır giyim sektöründe kendine özel tasarımlarıyla farklılığı arayan ve bu farklılığı çalışmalarına yansıtan Yelda Aslan, ilk solo defilesini “Rocky Girl” konsepti ile gerçekleştirmiştir. Tema Vakfı ile yaptığı Sosyal sorumluluk defilesi “Kök” ile farklı kitlelere ulaşan tasarımcı, Göbeklitepe 12 bin defilesi ile ressam Serra Erdoğan’ın Göbeklitepe’den ilham alarak gerçekleştirdiği çok özel desenleri kumaşa uyarlayarak Mercedes Benz Fashion Week’te izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.