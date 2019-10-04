Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKoleksiyonlar Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor
Koleksiyonlar

Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor

"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe'de ki 12 bin yıllık tarih; tasarımcı Yelda Aslan’ın ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu “12 bin Göbeklitepe” adlı yeni koleksiyonu Mercedes Benz Fashion Week’te ilk kez izleyicilerle buluşacak."

“Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu”

İnsanoğlu’nun 12 bin yıl önce başlayan macerasının anavatanı Göbeklitepe’den dünyaya açılmasını, binlerce yıllık insanlık tarihinin yaşamsal duyguları olan aşk, öfke ve inancını fütüristik bir yapıda özel bir koleksiyona dönüştüren tasarımcı Yelda Aslan; Göbeklitepe için 22 farklı tema üreten sanatçı Serra Erdoğan’ın resimleri ve desenlerini kullanarak oluşturduğu bu özel çalışmaları 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Mercedes Benz Fashion Week kapsamında görücüye çıkaracak.

Koreografisi Özgün İnanç Gülle ile  yapılacak  defilenin stylingi Mert Yemencioğlu,  müzikleri Tankut Karakurt tarafından hazırlanıyor.

Tasarımcı Hakkında;

Yelda ASLAN Yeditepe Üniversitesi ‘’Reklam Yöneticiliği’’nden mezun olduktan sonra, özel Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik okulunu başarıyla tamamlamıştır.

Akademik eğitimini tamamladıktan sonra tasarımlarını Yelda Butik mağazası adı altında satışa sunmuştur. Tekstil ve hazır giyim sektöründe kendine özel tasarımlarıyla farklılığı arayan ve bu farklılığı çalışmalarına yansıtan Yelda Aslan, ilk solo defilesini “Rocky Girl” konsepti ile gerçekleştirmiştir. Tema Vakfı ile yaptığı Sosyal sorumluluk defilesi  “Kök” ile farklı kitlelere ulaşan tasarımcı, Göbeklitepe 12 bin defilesi ile ressam Serra Erdoğan’ın Göbeklitepe’den ilham alarak gerçekleştirdiği çok özel desenleri kumaşa uyarlayarak Mercedes Benz Fashion Week’te izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyanın En Eski Modası Fashion Week'te Hayat Buluyor
Raisa&Vanessa for Trendyol Yeni Koleksiyonunu Sunar: Midnight Call
2019'un En Çok Konuşulan Görünümleri
Her Cilt Tonuna Uyan 7 Renk