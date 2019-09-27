Daha Dolgun Göğüsler Mümkün mü?

Göğüslere şeklini içeriğindeki yağ dokusu verir. Göğüslerin güzelliği ayrıca cildin elastikiyetine de bağlıdır. Göğüslerin cazibeli görünmesi için cildin elastikiyetini koruması ve yeterli yağ dokusuna sahip olması gerekir. Zaman içinde gebelik, kilo kaybı ve yaş alma gibi sebepler ile göğüslerin yapısı ve şekli bozulabilir.

Meme estetiği; göğüsleri doğuştan çok küçük olanlar, doğuştan ya da sonradan oluşan nedenler ile göğüslerinde tek taraflı gelişme bozukluğu ya da asimetri olanlar ile meme kanseri cerrahisi geçirenler meme rekonstrüksiyonu için meme büyütme estetiğini tercih edebilirler.

Doğal görünüm için boyut önemli

Göğüs büyütme estetiği planlaması kişilere göre farklılık gösterir. Kişinin var olan meme dokusu, kilosu, boyu, yaşı, göğüs kafesi genişliği gibi kriterlerin hepsi planlamaya dahil edilir. Kişinin göğsünde var olan deformasyonlar da ameliyat planlanırken göz önünde bulundurulur. Günümüzde göğüs büyütme estetiğinde genellikle silikon implantlar tercih edilir. Doğal görünüm ve taşıma kolaylığı için belirtilen kriterlere göre yapılan hesaplamalar sonucunda en uygun boyut belirlenir. 3D tasarım cihazlarıyla meme estetiğinde ön görünüm imkanı sunulabiliyor. Hastanın fotoğrafları üzerinden hazırlanan simülasyon görüntüleri üzerinden hasta hem implantın boyutuna hem de şekline daha doğru bir şekilde karar verebilir. Damla ya da yuvarlak implant şeklini seçebilir.

Göğüs büyütme estetiğinde iz kalmaz

Operasyonda seçilen protezi yerleştirirken kesilerin göğüslerin doğal kıvrımlarına denk gelmesine dikkat edilir. Bu sayede dikiş izlerinin gizlenmesi sağlanır. İyileşme tamamlandıkça zamanla izler görünmeyecek kadar belirsizleşir. Meme implantı kişinin var olan göğüs dokusuna bağlı olarak kas altı ya da kas üstüne yerleştirilebilir. Göğüste yeterli yumuşak doku bulunmadığı durumlarda mikro ya da nano yağ enjeksiyonu tekniğinden faydalanarak yağ transfer edilebilir. Kompozit meme estetiği denilen bu teknik ile operasyonun sonuçları çok daha doğal bir görünüme kavuşturulabilir.

İyileşme süreciyle ilgili öneriler

Ameliyattan sonraki süreçte birkaç gün boyunca yorgunluk, göğüslerde hafif bir hassasiyet ve ağrı hissedebilirsiniz. 24 ile 48 saat arasında gündelik yaşamınıza devam edebilirsiniz. Ağır işler, spor ve diğer aktiviteleriniz için doktorunuzun belirleyeceği tavsiyelere tam uyum sağlamanız tavsiye edilir. İlk birkaç ay aşırı güç gerektiren aktivitelerden uzak durulması gerekir.

Eğer göğüslerinizin şeklinden memnun değilseniz, siz de estetik cerrahinin size sunduğu imkanlardan faydalanarak daha cazibeli göğüslere kavuşabilirsiniz.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk