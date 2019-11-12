Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi
"Pürüzsüz bir cilde sahip olmak hepimizin ortak hayalidir. Ancak ciltte meydana gelen lekeler bir çok kişinin kabusu olabiliyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran ciltte meydana gelen lekelerden kurtulabilmek için limon maskesi tarifi verdi. "
Leke oluşumunu etkileyen en önemli 2 faktör; yaşlanma ve güneş ışınlarıdır. Güneşe maruz kaldıktan sonra birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde ciltte lekelenme meydana gelebiliyor.
Leke problemli hastalar yaygın olarak yaz sonrasında doktora başvuruyor, güneşin zararlı etkileri birkaç hafta sonra kendini göstermeye başlıyor.
Vücutta inflamasyon yaratan durumlar (akne, egzama gibi...) leke oluşumuna sebep oluyor. Eğer koyu tenli iseniz ya da koyu tenli genleriniz varsa gebelikte ve bazı ilaçların kullanımından sonra lekelenme şansınız daha yüksektir.
Leke ile ilgili kötü haberimiz; onlardan kurtulmak çok uğraştırıcı olabilir. İyi haber ise, elimizde birçok tedavi seçeneği var.
Leke tedavisindeki hedef;
-Anormal pigment üretimini engellemek,
-Hücre yenilenmesini aktive etmek,
-Pigment hücrelerinin uzaklaştırılması,
-Pigment oluşumuna neden olan inflamasyonu azaltmak.
Leke sadece bir noktada mı yaygın halde mi ona bakmak lazım. Tek bir noktada ise sadece o bölgeye yönelik tedavi hedeflenir. Leke tedavisinde Gold Standart, Hidrokinon'dur. Melanin üretimini bloke eder, lekelerin renginin açılmasını sağlar. Transemik asit ve niasinamid lekelere karşı birlikte etkili savaşırlar. Gebelikte ve her cilt tipinde uygulanır.
Vitamin C ve vitamin E etkili antioksidanlardır. Kojik asit ve viatmin C, tirosinası inhibe eder (tirozinaz, tirosini melanine çevirir) ve böylece pigment oluşumunu engeller. Rejenarasyon yapan yenileyici uygulamalar mutlaka tedavinin bir parçası olmalıdır. Soya ekstresi, anormal pigment oluşumunu önler ve parlaklık sağlar.
Lekeyi tedavi ederken, tedaviden daha önemli adımın yeni leke oluşumunu engellemek ve mevcut lekenin koyulaşmasını engellemek olduğunu unutmamak gerekir. En az spf 30 olmak üzere yüksek koruma faktörlü krem kullanımı çok önemlidir.
Lekeler için limon maskesi
Limonun içerisindeki sitrik asit ölü hücrelerin atılmasını sağlayarak peeling etkisi yapıyor. Hem lekenin renginin açılmasında hem de yeni hücre oluşumunu uyarmada etkili oluyor.
Limon suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15-20 dakika sonra durulayın.