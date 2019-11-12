Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi
Güzellik Reçeteleri

Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cilt Lekeleri İçin Limon Maskesi Tarifi

"Pürüzsüz bir cilde sahip olmak hepimizin ortak hayalidir. Ancak ciltte meydana gelen lekeler bir çok kişinin kabusu olabiliyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran ciltte meydana gelen lekelerden kurtulabilmek için limon maskesi tarifi verdi. "

Leke oluşumunu etkileyen en önemli 2 faktör; yaşlanma ve güneş ışınlarıdır. Güneşe maruz kaldıktan sonra birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde ciltte lekelenme meydana gelebiliyor. 

Leke problemli hastalar yaygın olarak yaz sonrasında doktora başvuruyor, güneşin zararlı etkileri birkaç hafta sonra kendini göstermeye başlıyor.

Vücutta inflamasyon yaratan durumlar (akne, egzama gibi...) leke oluşumuna sebep oluyor. Eğer koyu tenli iseniz ya da koyu tenli genleriniz varsa gebelikte ve bazı ilaçların kullanımından sonra lekelenme şansınız daha yüksektir.

Leke ile ilgili kötü haberimiz; onlardan kurtulmak çok uğraştırıcı olabilir. İyi haber ise, elimizde birçok tedavi seçeneği var.

Leke tedavisindeki hedef;

-Anormal pigment üretimini engellemek,

-Hücre yenilenmesini aktive etmek,

-Pigment hücrelerinin uzaklaştırılması,

-Pigment oluşumuna neden olan inflamasyonu azaltmak.

Leke sadece bir noktada mı yaygın halde mi ona bakmak lazım. Tek bir noktada ise sadece o bölgeye yönelik tedavi hedeflenir. Leke tedavisinde Gold Standart, Hidrokinon'dur. Melanin üretimini bloke eder, lekelerin renginin açılmasını sağlar. Transemik asit ve niasinamid lekelere karşı birlikte etkili savaşırlar. Gebelikte ve her cilt tipinde uygulanır.

Vitamin C ve vitamin E etkili antioksidanlardır. Kojik asit ve viatmin C, tirosinası inhibe eder (tirozinaz, tirosini melanine çevirir) ve böylece pigment oluşumunu engeller. Rejenarasyon yapan yenileyici uygulamalar mutlaka tedavinin bir parçası olmalıdır. Soya ekstresi, anormal pigment oluşumunu önler ve parlaklık sağlar.

Lekeyi tedavi ederken, tedaviden daha önemli adımın yeni leke oluşumunu engellemek ve mevcut lekenin koyulaşmasını engellemek olduğunu unutmamak gerekir. En az spf 30 olmak üzere yüksek koruma faktörlü krem kullanımı çok önemlidir.

Lekeler için limon maskesi

Limonun içerisindeki sitrik asit ölü hücrelerin atılmasını sağlayarak peeling etkisi yapıyor. Hem lekenin renginin açılmasında hem de yeni hücre oluşumunu uyarmada etkili oluyor.

Limon suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15-20 dakika sonra durulayın. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi