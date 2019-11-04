Çalışmayan Tiroid Cilt Kuruluğu Yapıyor

Havaların soğuyup kurumasıyla cilt daha kuru ve cansız görünüyor. Özellikle soğuk havayla direk temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluk daha fazla oluyor. Ellerde kuruluk, pullanma ile başlayıp daha sonra kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanama gibi egzama bulgularıyla kendini gösteriyor.

Soğuk havalarda sık sık el yıkama ve sıvı sabun kullanımı kuruluğa neden olarak, çatlamayı artırıyor. Özellikle küçük çocukların soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalaması ile tükürüğün hasarlandırıcı etkisi ağız çevresinde çatlama ve kızarıklık ile kendini gösterir. Ciltte ise sorunlar basit soyulmadan başlayıp kaşıntı, kızarıklık çatlamalara neden olur. Çatlamalar ilerlerse egzama bulguları ortaya çıkar.

Yaşın ilerlemesi kuruluğu artırıyor

Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda atopik yapıları vardır. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur. Tüm vücudumuzu özellikle duştan sonra, hazır dermokozmetik kremler veya hindistan cevizi, badem yağı gibi doğal yağlar ile nemlendirip çatlamayı ve kuruluğu engelleyebiliriz.

Çalışmayan tiroid bezleri cilt kuruluğu yapar

Sıcak su, kimyasal maddeler içeren deterjanlar, giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgara maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı gelmektedir. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, metabolik bazı faktörler ve tiroid bezinin yeterince çalışmıyor oluşu da cilt kuruluğuna neden olabilir.

Ciltteki kurumayı önlemenin yolları

Cilt kuruluğu vücuttaki nem miktarının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Duşta sıcak suyla banyo yapılması, duşta sürekli keselenmek ve uzun zaman geçirmek cilt kuruluğunu artırıyor. Bu sebeple duş sonra nemlendirici krem kullanılmasını tavsiye ediliyor.

Kullanılan sabunlar ciltte kuruluğa neden oluyor, deterjan, asetan ve kimyasal maddelerle temas etmekten kaçınmak gerekiyor.

Vücutta kol ve bacaklar gövdeye göre daha kuru ve pulludur. Losyon formunda kullanılacak ürünler özelikle banyo sonrası ilk 3 dakika içinde kullanımı tercih edilmelidir. Cildine nemlendirici kullanamayan kişiler banyoda, banyo yağlarını hemen duş sonrası kurulanmadan sürebilirler. Kullanılan duş jelleri ve temizleyiciler duruma göre nemlendirici içerikli ya da syndet formunda yani sabun olmayan temizleyiciler olmalıdır. Sabun kullanımı cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyeli kişiler için kokusuz ve renksiz ürünler daha az alerji riski olduğu için tercih edilmelidir.