Bu Faydaları Pek Bilinmiyor: Ada Çayı Tüketmek İçin 10 Neden

Ada çayı çok eski çağlardan beri bilinse de özellikle Ortaçağ’da şifalı bir bitki oluşu ile yayıldı ve insanlar her derde deva olacağını düşünerek bahçelerinde ada çayı yetiştirmeye başladılar. Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan bu bitki, kokulu bir bitki türüdür. 'Dişotu’ veya 'Meryemiye' olarak da bilinen ada çayı kışın yaprak dökmez ve yazın ilk aylarında açar. Ayrıca ada çayı güçlü antioksidan bileşenler içerir.

Ada çayı tüketmek için 10 neden

1- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği bileşenler bağışıklık sistemine gelebilecek darbelere karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Öte yandan ada çayının yaraları iyileştirici özelliği de vardır. Çay olarak tüketilebileceği gibi, merhem halinde cilt yaralarında kullanılabilir.

2- Unutkanlığa karşı oldukça faydalıdır çünkü hafızayı güçlendirir ve kuvvetlendirir. Alzheimer ve demans hastalıklarına olumlu yönde etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

3- İç organlarda oluşabilecek iltihapları engeller. Ada çayının içilerek tüketilmesi özellikle solunum ve sindirim sisteminde oluşan iltihapları giderebilir. Eklem hastalıklarına, romatizma hastalıklarına ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

4- Boğaz hastalıklarında oldukça hızlı bir etkisi vardır. Larenjit ve faranjit gibi oldukça sık görünen boğaz iltihaplarında sık sık tüketilmesi önerilir. Öksürüğü en az seviyeye indirir.

5- Astım hastaları için yararlıdır. Solunum sistemini rahatlatır, göğüsü açarak rahat ve yeterli seviyede nefes alabilmemizi sağlar. Buharlaştırılarak solunum yoluyla almak da sizi rahatlatacaktır.

6- Diş sistemine faydalıdır. Dişleri güçlendirir ve beyazlatır. Ayrıca içeriğinde antimikrobiyal ve antiseptik bileşenleri olması nedeniyle diş eti sorunlarını engeller.

7- Sindirim sistemini rahatlatır. Etkili bir gaz söktürücü oluşuyla hazmı kolaylaştırır ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını da önler.

8- Kan dolaşımını temizler. Kan temizleyici etkisiyle vücuttan toksinleri uzaklaştırır ve karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

9- Terlemeyi azaltır. Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terleme sorununu yarı yarıya azalttığı gözlemlenmiş bir sonuçtur.

10- Sinir sistemini rahatlatmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Depresyon ve strese iyi gelir.

Ada çayı nasıl kullanılır?

Demleyerek içebilirsiniz. Ada çayını aktarlardan direkt bitki haliyle ya da marketlerden sallama poşetler içerisinde satın alabilirsiniz. Çay fincanı için 1 çay kaşığı ada çayı demlemek yeterli olacaktır. Aynı şekilde bir fincanda 1 sallama çay poşeti kullanın. Beş dakikadan fazla demlerseniz tadı çok acı olur. Yine de günde 2-3 bardaktan fazla içmemeye dikkat edin.

Ada çayını çay olarak tüketebileceğiniz gibi yemeklerinize katabilirsiniz. Özellikle et yemeklerinde tat ve koku vermesi için sık kullanılır. Et haşlamalarınıza biraz ada çayı ekleyerek hem hoş bir koku yayılmasını, hem de hafif bir aroma vermesini sağlayabilirsiniz.

Ada çayı yakmanın kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır. Evinizde ara sıra ada çayı yakarak hem kötü enerjilerden uzaklaşabilir hem de evinize hoş bir koku verebilirsiniz. Öte yandan ada çayının kokusunu solumanın stresi azalttığı da söyleniyor.

Ada çayının yan etkileri

Doğadaki her şeyin olduğu gibi ada çayının da fazla tüketilmesi birtakım sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Uzmanlar, hamileler ve yüksek tansiyon hastalarının ada çayı tüketmesini önermiyor.

Ada çayının fazla tüketimi kan basıncını yükseltebiliyor, kalp çarpıntısına neden olabiliyor ve hormon dengelerini bozabiliyor.