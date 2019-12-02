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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler
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Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler

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Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler

"Ülkemizde hiç yetişmemesine rağmen, özel pişirme yöntemi ile tüm dünyaya nam salan Türk kahvesi, en çok tercih edilen kahve çeşitlerinin arasında yer alıyor. 5 Aralık ise bir süredir Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Bugüne özel Türk kahvesi hakkında ilginç bilgileri paylaşıyoruz!"

Adı Türk ama…

Türk kahvesi ismiyle tüm dünyada ünlü olsa da Türkiye’de kahve yetişmiyor. Peki kahve Türkiye’ye nasıl geldi? Tarihçilerin açıklamalarına göre, kahvenin içilmesi Yemen’den geliyor. 1450’li yıllarda Yemen’de tanınan kahve, ardından Mekke ve Mısır’a yayıldı.

Kahvenin Türkiye’ye ilk gelişinin ise iki Suriyeli tarafından gerçekleştiği rivayet ediliyor. Diğer bazı kaynaklar ise kahvenin ülkemize Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Habeşistan Valisi Özdemir Paşa tarafından getirildiğini söylüyor.

Bir diğer görüş ise kahvenin Etiyopya’dan yayıldığı yönünde. Habeşistan’da (Etiyopya) yeşil ağaçların meyvesi olarak bilinen kahve, uzun yıllar hamura karıştırılarak ekmek yapımında kullanılmış.

Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler

Yanında neden su ikram edilir?

Türk kahvesinin yanında hep küçük bir bardakta su getirilir. Sebebini biliyor musunuz?

Osmanlı döneminde eve bir misafir geldiğinde kahve ikram edilir yanına da su konurmuş. Eğer misafir önce suyu içerse karnının aç olduğu anlamına gelirmiş, yemek ikram edilirmiş. Eğer önce kahveyi içerse “Karnım tok” demek istermiş.

Kahvenin yanında su getirilmesinin bir diğer sebebi ise tadının daha iyi anlaşılması ile ilgili. Kahveden önce su içmek, kahvenin tadını daha iyi almanıza yardım ederken, kahveden sonra su içmek ise damağınızda kalan telveleri temizliyormuş.

Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler

Kalitesi köpüğünden anlaşılır

İçtiğiniz kahvenin kalitesini anlamak için kaymağına yani köpüğüne bakabilirsiniz. Köpüğü yumuşak, kadifemsi bir kıvamda ve bol ise içtiğiniz kahve kaliteli demektir.

Eğer güzel Türk kahvesi içip içmediğinizi bilmek isterseniz fincanın üst kısmındaki kaymağa bakmanız gerekmektedir. Söz konusu kahve özel yumuşak ve kadife kaymaktan oluşuyor. Kaymak sayesinde kahve uzun süre sıcak kalmaktadır.

Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler

UNESCO koruması altında

Türk kahvesinin UNESCO koruması altında olduğunu duymuş muydunuz? Türk kahvesi, 2013 yılında Bakü’de gerçekleşen UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nde, ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. 

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