Bir Fincanı 40 Yıla Bedel: Türk Kahvesi Hakkında İlginç Bilgiler
"Ülkemizde hiç yetişmemesine rağmen, özel pişirme yöntemi ile tüm dünyaya nam salan Türk kahvesi, en çok tercih edilen kahve çeşitlerinin arasında yer alıyor. 5 Aralık ise bir süredir Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Bugüne özel Türk kahvesi hakkında ilginç bilgileri paylaşıyoruz!"
Adı Türk ama…
Türk kahvesi ismiyle tüm dünyada ünlü olsa da Türkiye’de kahve yetişmiyor. Peki kahve Türkiye’ye nasıl geldi? Tarihçilerin açıklamalarına göre, kahvenin içilmesi Yemen’den geliyor. 1450’li yıllarda Yemen’de tanınan kahve, ardından Mekke ve Mısır’a yayıldı.
Kahvenin Türkiye’ye ilk gelişinin ise iki Suriyeli tarafından gerçekleştiği rivayet ediliyor. Diğer bazı kaynaklar ise kahvenin ülkemize Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Habeşistan Valisi Özdemir Paşa tarafından getirildiğini söylüyor.
Bir diğer görüş ise kahvenin Etiyopya’dan yayıldığı yönünde. Habeşistan’da (Etiyopya) yeşil ağaçların meyvesi olarak bilinen kahve, uzun yıllar hamura karıştırılarak ekmek yapımında kullanılmış.
Yanında neden su ikram edilir?
Türk kahvesinin yanında hep küçük bir bardakta su getirilir. Sebebini biliyor musunuz?
Osmanlı döneminde eve bir misafir geldiğinde kahve ikram edilir yanına da su konurmuş. Eğer misafir önce suyu içerse karnının aç olduğu anlamına gelirmiş, yemek ikram edilirmiş. Eğer önce kahveyi içerse “Karnım tok” demek istermiş.
Kahvenin yanında su getirilmesinin bir diğer sebebi ise tadının daha iyi anlaşılması ile ilgili. Kahveden önce su içmek, kahvenin tadını daha iyi almanıza yardım ederken, kahveden sonra su içmek ise damağınızda kalan telveleri temizliyormuş.
Kalitesi köpüğünden anlaşılır
İçtiğiniz kahvenin kalitesini anlamak için kaymağına yani köpüğüne bakabilirsiniz. Köpüğü yumuşak, kadifemsi bir kıvamda ve bol ise içtiğiniz kahve kaliteli demektir.
Eğer güzel Türk kahvesi içip içmediğinizi bilmek isterseniz fincanın üst kısmındaki kaymağa bakmanız gerekmektedir. Söz konusu kahve özel yumuşak ve kadife kaymaktan oluşuyor. Kaymak sayesinde kahve uzun süre sıcak kalmaktadır.
UNESCO koruması altında
Türk kahvesinin UNESCO koruması altında olduğunu duymuş muydunuz? Türk kahvesi, 2013 yılında Bakü’de gerçekleşen UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nde, ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.