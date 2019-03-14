Antosiyaninin Faydaları Neler? Antosiyanin İçeren Besinler

Antosiyaninin faydaları bir hayli fazla. Kırmızı, mor ve mavi bitkilere rengini veren antosiyanin, serbest radikallerle savaşıyor. Bu da pek çok hastalığı önlediği anlamına geliyor.

Kansere yakalanma riskini azaltan antosiyanin, kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratıyor.

Antosiyanin, diğer besin öğeleri gibi vücudumuzda depolanmıyor ya da enerji olarak kullanılmıyor. Vücutta düzenleyici olarak görev yapıyor, organların ve hücrelerin daha rahat çalışabilmesine yardımcı oluyor.

Antosiyanin içeren besinler

Kiraz: En sevilen yaz meyvelerinden olan kiraz, antosiyanin içeren meyvelerin başında geliyor. Ekşi tatta olanlar ise tatlı olanlara oranla daha yüksek antosiyanine sahip.

Mürdüm eriği: Mürdüğüm eriği, mor besinlerden biri. Kabuğu ile tüketilmesi önerilen mürdüm eriği, yeşil eriğe kıyasla neredeyse 20 kat daha fazla antioksidan etkilidir.

Orman meyveleri: Yaban mersini, böğürtlen, üzüm, ahududu gibi orman meyveleri antosiyanin bakımından bir hayli zengindir. Yapılan araştırmalar, bu besinleri tüketenlerin beyin hücrelerinde yıpranmanın daha az olduğunu ortaya koymuştur.

Kırmızı pancar: Kırmızı pancarın içerisinde yoğun miktarda antosiyanin vardır. Bu sebzeyi en sağlıklı olarak haşlama ya da buharda pişirme yöntemleriyle tüketmenizi öneriyoruz.

Kırmızı lahana: Salataların en sevilen malzemelerinden olan kırmızı lahana, en yüksek antosiyanin oranına sahip besinlerden biri. Ancak antosiyaninler pişmiş halde vücut tarafından daha kolay emiliyorlar. Meyveleri belki pişmiş olarak tüketemeyebilirsiniz ama kırmızı lahanayı pişmiş halde ya da turşu halde tüketerek antosiyaninin daha kolay emilimini sağlayabilirsiniz.

MAHMURE ÖZEL