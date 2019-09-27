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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Anne Adaylarına Tavsiye: Hamilelik Döneminde Bebeğinizle Konuşun
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Kadın Sağlığı

Anne Adaylarına Tavsiye: Hamilelik Döneminde Bebeğinizle Konuşun

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Anne Adaylarına Tavsiye: Hamilelik Döneminde Bebeğinizle Konuşun

"Hamilelik döneminde anne ile bebek arasındaki iletişimin bebeğin tüm hayatını etkilediğini belirten Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, "Anne ve baba adayı bebekleriyle iletişim kurması için herhangi bir cihaz gerekmiyor. Sizi duyan bebeğinizle konuşarak, müzik dinleterek, hikaye okuyarak sevgi dolu pozitif bir bebeğiniz olmasını sağlayabilirsiniz" dedi."

Anne ve baba adayları, bebeklerinin görmediği halde kendilerini duyan bir canlı olduğunu unutmamalıdır. Sanki karşılarında yetişkin bir birey varmış gibi onunla konuşmaları müzik dinletip hikaye okumaları çok önemli. Dolayısıyla gebelik sırasında sevgiye ekilmiş o tohumlar sevgi odaklı şefkatli bireyin ortaya çıkmasını sağlıyor. Doğumdan sonraki 3 yıl ve gebelik süreci bireyin şekillenmesi için en önemli dönem. Bebek için alışveriş yapılır. İstediğiniz renk kıyafeti istediğiniz zaman seçersiniz. Ama bu değerli dönemi eğer bebeğinizle iyi ve sevgi dolu ilişki kurmadan geçirirseniz bunun telafisi olmayacaktır. Anne adayının karnındaki bebeği ile konuşması için bir alete ihtiyacı olmayacaktır. İşini yaparken de konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok. Çalışırken bile konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok her an bebeği ile konuşabilir.

Bilinçsiz yapılan bitkisel karışımlara dikkat

Son dönemde anne adayları hem bitki hem de bitkisel yağlara yöneldi. Sonuçta bitkiler kimyasal etkiye sahip. Bilinçsiz şekilde yapılan karışımlar yarardan çok zarara neden oluyor. Bunun anne adayına doğru anlatılması gerekiyor. Anneler sütleri artması için özellikle bu tür bitkilere yönelebiliyorlar. Karışım bitkilerden uzak durmak gerekiyor. Hangi bitkinin hangi bünyeye ne yaptığını çok bilmiyoruz. Bitkiler çok masum değil. O nedenle bu uzmanı tarafından söylenenlere uymaları çok önemli. Emzirme ve sütün oranı annenin duygu durumu ve beslenmesi ile ilgili. Emzirme sadece bebeği doyurma değil. Bunun bir tekniği ve koşulları var. Anne ile bebek sakin bir yerde anne vücut ve zihnen rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bu hem sütün gelmesini hem de psikolojik bağlılığın sağlanmasında çok önemli.

 

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