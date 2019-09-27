Anne Adaylarına Tavsiye: Hamilelik Döneminde Bebeğinizle Konuşun

Anne ve baba adayları, bebeklerinin görmediği halde kendilerini duyan bir canlı olduğunu unutmamalıdır. Sanki karşılarında yetişkin bir birey varmış gibi onunla konuşmaları müzik dinletip hikaye okumaları çok önemli. Dolayısıyla gebelik sırasında sevgiye ekilmiş o tohumlar sevgi odaklı şefkatli bireyin ortaya çıkmasını sağlıyor. Doğumdan sonraki 3 yıl ve gebelik süreci bireyin şekillenmesi için en önemli dönem. Bebek için alışveriş yapılır. İstediğiniz renk kıyafeti istediğiniz zaman seçersiniz. Ama bu değerli dönemi eğer bebeğinizle iyi ve sevgi dolu ilişki kurmadan geçirirseniz bunun telafisi olmayacaktır. Anne adayının karnındaki bebeği ile konuşması için bir alete ihtiyacı olmayacaktır. İşini yaparken de konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok. Çalışırken bile konuşabilir. Onun için ayrı bir zamana ihtiyacı yok her an bebeği ile konuşabilir.

Bilinçsiz yapılan bitkisel karışımlara dikkat

Son dönemde anne adayları hem bitki hem de bitkisel yağlara yöneldi. Sonuçta bitkiler kimyasal etkiye sahip. Bilinçsiz şekilde yapılan karışımlar yarardan çok zarara neden oluyor. Bunun anne adayına doğru anlatılması gerekiyor. Anneler sütleri artması için özellikle bu tür bitkilere yönelebiliyorlar. Karışım bitkilerden uzak durmak gerekiyor. Hangi bitkinin hangi bünyeye ne yaptığını çok bilmiyoruz. Bitkiler çok masum değil. O nedenle bu uzmanı tarafından söylenenlere uymaları çok önemli. Emzirme ve sütün oranı annenin duygu durumu ve beslenmesi ile ilgili. Emzirme sadece bebeği doyurma değil. Bunun bir tekniği ve koşulları var. Anne ile bebek sakin bir yerde anne vücut ve zihnen rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bu hem sütün gelmesini hem de psikolojik bağlılığın sağlanmasında çok önemli.