2019'un Stil Kraliçesi: Katie Holmes

Tom Cruise ile yaşadığı garip evlilik, boşanma aşamaları ve çok konuşulan kızı Suri ile birlikte, kendisi magazin basınının gündeminden düşmeyen biriydi. Şimdilerde ise stilinde geçirdiği evrim ile bol bol konuşuluyor. 2019 yılının başından beri yaptığı kıyafet tercihleri ile tabir-i caizse sokakların tozunu attırdı!

Bir stil ikonu edasıyla geçtiği sokaklarda çekilen fotoğraflar, moda dergileri için yapılmış özel çekimleri aratmıyor.

'Hayat 40'ından sonra başlar' derler ya, sanırım bu sözü 41 yaşına yeni giren Katie Holmes için rahatlıkla kullanabilirim. Kendisine olan güveni kıyafetlere yansımış sanki...



Profesyonelce taşıdığı kıyafetler sebebiyle artık bir stil ikonu olarak anılmaya başladı. Aslında, önceleri giyim kuşam konusunda rüküş sayılabilecek bir tarza sahipti. Sonraları ara ara şık görünmeyi başarsa da, stil sahibi olma konusunda pek de dikiş tutturamamıştı.

Hülasa, kendisi stil danışmanları ile çalışıyor mu haberim yok, lakin ona ve giydiklerine bakmaktan keyif alıyorum. Çok başarılı; taze ve enerjik bir şehirli stili var. Katie'nin moda sahasında yükselişi daha sürecek mi bilmiyorum ama ben onu merakla takip etmeye devam edeceğim.

Hazırlayan: Gardrop Kedisi

Fotoğraflar: Backgrid USA