Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:20,
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı...Hakan Bahadır hayatını kaybetti.
TÜRK sinemasının emektar oyuncularından Hakan Bahadır hayatını kaybetti.
“Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri”, “Kızım Sana Emanet” ve “Murat ile Nazlı” filmlerinde rol alan 74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.
BEŞ YIL ÖNCE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Yeşilçam oyuncusu gıdasız ve bakımsız kaldığı için hastanedeHatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Hüseyin Erol Alkaya (69) yaşadığı sefil hayat nedeniyle bakımsız ve gıdasız kalınca Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü sanatçılarla çeşitli filmlerde oynayan ve sanat camiasında Hakan Bahadır olarak bilinen Hüseyin Erol Alkaya, devletten üç ayda aldığı özürlü maaşı bin lirayla yaşamını sürdürüyor. Ressamlık yapan ancak çekmekte olduğu böbrek rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Alkaya, 13 yıldır sefalet içinde yaşadığını söyledi. Yetersiz beslenme ve bakımsızlıktan dolayı hayatının son üç ayında karnını çay ve simitle doyuran Alkaya, çekmekte olduğu böbrek rahatsızlığı nedeniyle sürekli diyalize girerken, bu defa da akciğerinde ödem oluşunca hastanelik oldu.
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