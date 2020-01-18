Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı...Hakan Bahadır hayatını kaybetti.

“Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri”, “Kızım Sana Emanet” ve “Murat ile Nazlı” filmlerinde rol alan 74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

BEŞ YIL ÖNCE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ BÖYLE ANLATMIŞTI











