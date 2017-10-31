‘Mafya yöntemiyle yönetiyorlar’

Kılıçdaroğlu, “Bir belediye başkanını bırakın, onun ailesiyle uğraşmak bizatihi zaten faşist diktatörlüğün gereğidir. Devlet mafya yöntemiyle yönetilmeye başlandı” dedi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında özetle şunları söylerdi: “Biz katılımcı demokrasiyi nasıl yakalarız diye mücadele ederken, makarayı tersine sardılar 20 Temmuz darbesiyle. Seçimle gelmiş Başbakan. Çağırıyorlar, kulağından tutuyorlar, istifa edeceksin diyorlar, el pençe divan istifa ediyor. Vatandaşın seçtiği belediye başkanları. İstifa edeceksin diyorlar, lanet olsun deyip istifa ediyor. Şu anda nüfusun yüzde 41’i kendi seçtiği belediye başkanları tarafından yönetilmiyor. Bu darbe dönemlerinde olur.

ERKEN SEÇİM

Balıkesir Belediye Başkanı basın toplantısı yaptı, şu cümle çok önemli, ‘Ailemize, evimize kadar ulaşan baskılar tehdide varan müdahaleler var...’ Demokrasi, milli irade lafını ağzından eksik etmeyen Saray’da oturan zata sesliyorum; bir kişinin ailesine hangi ahlaki gerekçeyle baskı kurarsın? Parti Sözcümüz ‘faşist diktatör’ deyince beyefendi çok alınmış. Bir belediye başkanını bırakın, onun ailesiyle uğraşmak bizahiti zaten faşist diktatörlüğün gereğidir. Devlet mafya yöntemiyle yönetilmeye başlandı, racon kesiyor. Aileyi tehdit etmek mafyanın yöntemidir. Mafya yöntemine başvuracaksan o koltuktan ayrılacaksın. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedi. Demokrasinin namusunu koruyalım diye 17 ay beklemeyelim, erken yerel seçim yapalım sen de bu rezaletten kurtulursun. Erdoğan, AKP Genel Başkanı, sana açıkça milletin önünde hodri meydan diyorum.”

‘ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERECEĞİZ’

MAZOTA ve benzine yeniden zam geldi. Benzin 6 liraya yaklaşıyor, mazot 5 lira olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle diyor; millet doların seviyesine bakacağına otursun işine gücüne baksın. Rüşvet bile bunların döneminde dolarla alındı. Bunların bir özelliği daha var. Fakirden alıp zengine vermek. Bunların en temel özelliği budur. Köprü geçişleri dolar üzerinden yapılıyor, bu parayı beyler cebinden mi ödüyor? Sizin cebinizden ödüyor. Sözüm söz, zenginden alacağız fakire vereceğiz. Zorla değil, adaletle alacağız.