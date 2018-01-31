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    Macron'a yanıt: Sakat bir düşünce

    Gizem KARAKIŞ\ANKARA
    31.01.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Zeytin Dalı’ harekâtı için “İşgale dönerse bizim için gerçek bir sorun olur” sözlerine, “Fransa’nın düşüncesi sakat” dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, dün resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Yıldırım ve Hariri, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, basın toplantısında şunları söyledi:

    MACRON’UN SÖZLERİ

    Fransa meseleyi böyle anlıyorsa onların Suriye’de yaptıklarını da böyle ele almak lazım. Temelden sakat bir düşüncedir. Türkiye’nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı’na bakarsak bunu görürüz. Afrin’de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı harekâtındaki Münbiç (Menbiç), Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur.
    Mümbiç’in demokrafik yapısına baktığımız zaman yüzde 95 Arap nüfus var. Ama onlara hayatı zehir eden bir avuç terör grubu var. Amerika burada duruşunu açıkça ortaya koymalıdır. Orada yaşayan insanlara zulmeden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın terör örgütünden kurtulmasına mı katkı sağlayacak?”

    DELİ SAÇMASI

    Başbakan Yıldırım, roketli saldırıların Türkiye sınırları içerisinden yapıldığına yönelik iddialara ise şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin içerisinde, Türkiye’deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler. Bu bazı çevrelerin terör örgütüne destek kampanyalarından başka bir şey değildir. Bunların nereden geldiğini bilmek için kehanete gerek yok. Hepsinin ölçümleri, gözlemleri yapılıyor. Roket saldırısı gelir gelmez anında karşılık veriliyor. Ama 3 yıldır arazinin her tarafında maalesef bu terör örgütü muazzam bir kendilerine göre tahkimat yapmış, patlayıcılarla her tarafı donatmış, kendilerine göre mevziler oluşturmuşlar. Bu yapıyı araziye girince güvenlik güçlerimiz tespit etmekte ve gereğini yapmaktadır.

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , macron , son dakika
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