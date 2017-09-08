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    Mac'ler yakında sesini size bakarak ayarlayacak! Nasıl mı?

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 08:13

    Gelecekteki Mac bilgisayarlar, oturduğunuz yere göre hareket etmeye başlayabilir. En azından bu patent, öyle diyor!

    Apple bu Aralık ayında süper-güçlü iMac Pro'yu çıkarmaya hazırlanırken, görünüşe bakılırsa teknoloji devinin gelecek bilgisayarları hakkında şimdiden ilginç fikirleri var. Apple'ın yeni bir patenti geçen hafta yayınlandı ve burada, bir veya daha fazla kullanıcının yerine göre dinamik ses veren bir sistem gösteriliyor.

    Orijinal olarak bu sene Mayıs ayında kaydı yapılan patent, kullanıcıların ekrandan farklı uzaklıklarda olduğu durumlar için video kamera ve birden fazla mikrofonun kullanımına dair bir şeyler tarif ediyor.

    Örneğin, bu sensörler bilgisayardan uzaklaşan birini algılayıp ona tepki olarak sesi otomatik olarak açabilir. Aynı şey ters şekilde de olabilir, hoparlörlere kullanıcı yaklaştıkça ses kısılabilir.
    Macler yakında sesini size bakarak ayarlayacak Nasıl mı
    Odanızda dolaşırken müzik dinlemek için işe yarar bir özellik olabilir, ama daha fazla kişi işin içine dahil olunca bu teknoloji daha da ilginç hale geliyor. Patent kaydına bakacak olursak, bu teknoloji video chat sırasında bir kişiye odaklanmak için de kullanılabilir.

    Örneğin birisi bir video konferansı yayını yapıyorsa ve diğerleri konuşurken arka taraflardaki birinin sesini duymakta zorlanıyorsa, o kişiyi seçip mikrofonların ona odaklanmasını sağlayabilirler.

    Ama tabii ki her zamanki gibi bir patent, Apple'ın bu özellik üzerinde gerçekten çalıştığını göstermiyor. Bu bir yana, firmanın iPhone 8'i ortaya çıkarması beklenen 12 Eylül'de aklında neler olduğunu daha fazla öğrenme şansı bulabiliriz.

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    Etiketler: mac , apple , ses , bilgisayar
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