Macaristan, Hollanda Büyükelçisi’ni geri çekti

Macaristan’daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan’da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti. Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema Macar hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de ‘toplumsal düşman yaratmayı’ amaçladığını öne sürmüştü. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir” dedi. Szijjarto, Hollanda özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.