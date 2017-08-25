MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Macaristan, Hollanda Büyükelçisi’ni geri çekti

    Macaristan, Hollanda Büyükelçisi’ni geri çekti

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 22:57Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 22:57

    MACARİSTAN Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, ülkesinin Hollanda’daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı. Budapeşte yönetiminin bu kararının almasının nedeni ise Hollanda Büyükelçisinin bir Macar dergisine verdiği mülakat.

    Macaristan’daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan’da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti. Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema Macar hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de ‘toplumsal düşman yaratmayı’ amaçladığını öne sürmüştü. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir” dedi. Szijjarto, Hollanda  özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.

    Etiketler: Péter Szijjarto , Macaristan , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri