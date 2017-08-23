Maas: Türk emniyeti ile işbirliği gözden geçirilmeli

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan yazar Doğan Akhanlı‘nın İspanya’da Türkiye’nin talebi ile gözaltına alınmasının ardından, Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, emniyet birimlerinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile işbirliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etti.

Maas, Funke Medya Grubu’na ait gazetelerin bugünkü baskısında yer alacak demecinde, “En azından Avrupa Birliği içinde, Türkiye’nin gözaltı talepleri konusunda nasıl davranacağımız konusunda daha yoğun bir diyalog başlatmalıyız” dedi.

Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan Avrupa’nın, Türkiye’de rejime muhalif her isme keyfi baskı uygulanmasına göz yumamayacağına dikkat çeken Sosyal Demokrat Partili bakan, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili ne kadar büyük sorunları olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi’ diye konuştu.

İSPANYA’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı cumartesi günü tatil için gittiği İspanya’nın Granada kentinde gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akhanlı, hakkında karar verilene kadar İspanya dışına çıkamıyor. Alman hükümeti Akhanlı’nın Türkiye’ye iadesini ihtimal dâhilinde görmediğini açıklamıştı.