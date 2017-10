LYS ve YGS bu sene yapılacak mı? Yeni sistem ne zaman belli olacak?

LYS ve YGS yerine gelecek yeni sistemin belli olmasına çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ‘TEOG kalkacak mı?” sorusu sınavın kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi ise gözler YGS ve LYS’de.

Yeni tasarlanacak üniversiteye giriş sisteminin ayrıntıları ise yarın netlik kazanacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.



AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞMUŞTU



YÖK Başkan Yekta Saraç üniversite giriş sisteminin değiştirileceğinin sinyalini Eylül ayında vermişti. 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşan Saraç, YGS- LYS ayrımının kalkacağını ifade ettiği konuşmada şunları söylemişti:



"Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte.



SINAVI BİR HAFTA SONUNDA BİTİRECEĞİZ



Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.



TÜRKÇE VE MATEMATİK BU SINAVIN MERKEZİNDE OLACAK



Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.



SORULAR ESKİSİ GİBİ MEB MÜFREDATINDAN SORULACAK



Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz."



ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ



2017-2018 akademik yılı içinde öne çıkan başlığın, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemini vurguladığı "Araştırma üniversiteleri" olduğunu dile getiren Saraç, "Araştırma üniversiteleri, akademinin, genç kuşakları, ülke kalkınmasına kazandırması sürecinde, Cumhuriyet tarihimizde gerçekleşen kazanımların daha ileriye taşınması hedefimizin temel fazıdır."