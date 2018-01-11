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    Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Operasyonla yakalandılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    11.01.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da ele geçirdikleri sosyal medya hesapları ve mail adreslerindeki özel fotoğraflarla şantaj yapan çete Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin operasyonuyla çökertildi. Bir AVM’de yakalanan 14 çete üyesinin şantajdan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri vatandaşları bankaların kendi siteleri haricinde hiçbir şekilde banka reklamlarına tıklamamaları konusunda uyardı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Olta çetesi şantaj paralarını böyle yemiş
    • Olta çetesi şantaj paralarını böyle yemiş
    • Olta çetesi şantaj paralarını böyle yemiş
    • Olta çetesi şantaj paralarını böyle yemiş


    Son günlerde sosyal medya hesaplarının peş peşe çalınarak sahiplerine şantaj yapılması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Araştırmalarda, hesapları çalınan kişilerin taklit banka reklamlarını tıkladıktan sonra mağdur oldukları tespit edildi. Olta (fishing) yönteminin polise başvuran mağdurları toplamda 2019 kişiydi. Polisin yaptığı çalışmada çete üyelerinden birinin IP adresi tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
    Lüks hayatlarını böyle paylaştılar Operasyonla yakalandılar
    İtiraflarında diğer çete üyelerinin bir AVM’de buluşacakları bilgisini de verdi. AVM’de güvenlik önlemi alan polisler, operasyonda 13 çete üyesini daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 bilgisayar, 19 cep telefonu, 15 bin 587 lira, 21 sim kart, 19 kredi kartı, banka dekontları, harici diskler, hafıza kartları ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan çetenin elebaşı Mehmet Ş.’nin lüks cipine ise suçtan elde edilen gelirden kazanıldığı iddiasıyla el konuldu.

    Çete üyelerinin haksız kazanç sağladıkları paralarla sürdükleri lüks yaşamları ve dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla çekildikleri fotoğrafları da ortaya çıktı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.

    Lüks hayatlarını böyle paylaştılar Operasyonla yakalandılar

    Lüks hayatlarını böyle paylaştılar Operasyonla yakalandılar

    Etiketler: Phishing , Dolandırıcı , EMNIYET , Operasyon
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