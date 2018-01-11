Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Operasyonla yakalandılar



Son günlerde sosyal medya hesaplarının peş peşe çalınarak sahiplerine şantaj yapılması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Araştırmalarda, hesapları çalınan kişilerin taklit banka reklamlarını tıkladıktan sonra mağdur oldukları tespit edildi. Olta (fishing) yönteminin polise başvuran mağdurları toplamda 2019 kişiydi. Polisin yaptığı çalışmada çete üyelerinden birinin IP adresi tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.



İtiraflarında diğer çete üyelerinin bir AVM’de buluşacakları bilgisini de verdi. AVM’de güvenlik önlemi alan polisler, operasyonda 13 çete üyesini daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 bilgisayar, 19 cep telefonu, 15 bin 587 lira, 21 sim kart, 19 kredi kartı, banka dekontları, harici diskler, hafıza kartları ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan çetenin elebaşı Mehmet Ş.’nin lüks cipine ise suçtan elde edilen gelirden kazanıldığı iddiasıyla el konuldu.

Çete üyelerinin haksız kazanç sağladıkları paralarla sürdükleri lüks yaşamları ve dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla çekildikleri fotoğrafları da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.









