Liseye geçişte yeni sistem haftaya

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, liseye girişte TEOG’un yerine getirilecek yeni sistemi gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi. Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında şu bilgileri verdi: “(Yeni sistem) Bir hafta içinde detaylarını paylaşacağız. Öğrencilerin sınav streslerinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek konforlu bir şey getiriyoruz. Yapılacak sınavların en az iki tanesinin başlangıçta merkezi sistemle yapılması ve değerlendirmelerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi. Farklı alternatif de var. Bunları uzmanlar değerlendiriyor. Mükemmel değil ama iyi bir şey ortaya çıkacak.”