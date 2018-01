Liseliler için 'üniversitede 2 gün' etkinliği

Kadir Has Üniversitesi, lise öğrencilerinin mesleki eğilim ve yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak ve üniversite atmosferini görmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz “Üniversitede 2 Gün” etkinliği düzenledi.

Üniversite adayı lise öğrencilerinin kendilerine uygun meslekleri yakından tanıdıkları, hatta uygulama yapabildikleri bir dizi programı içeren “Üniversitede 2 Gün” etkinliğine 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencisi birçok liseli katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler farklı fakültelerin hocalarından eğitim aldılar ve öğrenci kulüpleriyle bir araya geldiler. Böylelikle daha üniversite eğitimine başlamadan üniversite öğrencisi olmayı deneyimlediler, kampüs havasını teneffüs ettiler.

Yoğun ilgi gösterilen etkinliği Mart ayında ikinci kez düzenleme kararı aldıklarının bilgisini veren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Düzenlediğimiz ‘Üniversitede 2 Gün’ etkinliği lise öğrencileri açısından oldukça verimli geçiyor. Sınav arifesindeki öğrenciler için motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra, henüz hangi mesleği seçeceğine karar verememiş öğrenciler için fayda sağlıyor. Farklı fakültelerin hocalarından ders alıyor, hangi alana yatkın olduklarını açıkça görme fırsatı yakalıyorlar. Kadir Has Üniversitesi olarak lise öğrencilerine kapımız her daim açık. Hem ‘Üniversitede 2 Gün’ etkinlikleri, hem liselilere yönelik düzenlediğimiz yaz okulları ile her alanı, her meslek grubunu tanımalarına destek oluyoruz. Bu tür etkinliklerin üniversite ve alan seçiminde olumlu rol oynadığını gözlemliyoruz. Lise öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Bu nedenle etkinliği 31 Mart- 1 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden düzenleme kararı aldık ” açıklamasında bulundu.