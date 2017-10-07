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    Liseli kız, sokakta cinayet işledi

    DHA
    07.10.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler’i tek bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Melih Efeler kurtarılamadı. Aleyna İncedağ, gözaltına alındı.

    Olay dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak’ta meydana geldi. Daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen, öğrenci olmayan Melih Efeler ile liseli Aleyna İncedağ, sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışma ardından Aleyna İncedağ, Melih Efeler’in tek bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Aleyna İncedağ, bıçağı yere atıp kaçtı.Efeler, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Efeler, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı.



    Polis ekipleri Aleyna İncedağ’ı kısa süre sonra kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan İncedağ, polislere Melih Efeler ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. İncedağ, Melih Efeler’in üzerine doğru gelmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp ona doğru salladığını söyledi.Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi


    Etiketler: Eskişehir , Lise , Cinayet
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