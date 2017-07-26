Libya’da 6 yıl sonra ateşkes sağlandı

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, BM destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Sarac ve ülkenin doğusunu kontrol eden Mısır destekli Halife Kasım Haftar taslak ateşkes metni üzerinde uzlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimiyle La Celle Saint-Cloud kentinde BM Libya Temsilcisi Ghassam Salame’nin başkanlığında bir araya gelen taraflar, eski lider Muammer Kaddafi’nin ölümünden sonra bir türlü bitmeyen şiddet dalgasını sonlandırmak için ilk kez el sıkıştı. Macron, seçimlerin 2018 ilkbaharında gerçekleşebileceğini duyurdu.