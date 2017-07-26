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    Libya’da 6 yıl sonra ateşkes sağlandı

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 23:52Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:52

    LİBYA’da 2011 yılından beri devam eden çatışmaların tarafları ateşkes ve ‘en kısa sürede’ seçimler düzenlemek üzere anlaştı.

    Fransız haber ajansı AFP’ye göre, BM destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Sarac ve ülkenin doğusunu kontrol eden Mısır destekli Halife Kasım Haftar taslak ateşkes metni üzerinde uzlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimiyle La Celle Saint-Cloud kentinde BM Libya Temsilcisi Ghassam Salame’nin başkanlığında bir araya gelen taraflar, eski lider Muammer Kaddafi’nin ölümünden sonra bir türlü bitmeyen şiddet dalgasını sonlandırmak için ilk kez el sıkıştı. Macron, seçimlerin 2018 ilkbaharında gerçekleşebileceğini duyurdu.

    Etiketler: Libya , gazetehaberleri , BM
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