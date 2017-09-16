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    Hürriyet >Eğitim>LGS, OKS, SBS derken TEOG da bitiyor, son 13 yılda beşinci sistem geliyor

    LGS, OKS, SBS derken TEOG da bitiyor, son 13 yılda beşinci sistem geliyor

    Gülseven ÖZKAN
    16.09.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 17:58

    TEOG'un kaldırılmasıyla birlikte, LGS, OKS ve SBS'nin ardından Türkiye liseye girişte son 13 yıl içinde beşinci farklı sınav sistemini denemiş olacak.

    1.2 milyon öğrencinin girdiği, liselere girişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözleri ardından gözler merkezi sınavlara çevrildi.

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    Türkiye’de ortaöğretime geçişte merkezi sınavlar hep vardı ancak yöntemleri farklılıklar gösterdi. Son 13 yılda liseye geçişte beşinci yeni sisteme hazırlanırken tarihçeyi hatırlayalım: LGS, OKS, SBS derken TEOG da bitiyor, son 13 yılda beşinci sistem geliyor

    * 1955’ten itibaren hizmet veren ve yabancı dilde eğitim sunan kolejler, öğrencilerini sınavla seçiyordu.

    * 1964’te fen, 1985’te Anadolu imam hatip, 1990’da Anadolu öğretmen ve 2003’te sosyal bilimler liseleri kurularak, öğrencilerini sınavla almaya başladılar. Anadolu liseleri ise 1999’a kadar öğrencilerini ilkokuldan itibaren merkezi sınavla aldı.

    * Ancak sekiz yıllık kesintisiz eğitimin başlamasıyla bunların ortaokul kısmı kapandı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, 8’inci sınıftan itibaren Anadolu liselerine yerleşmek için sınava girmeye başladı.

    * 2000’lerde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile yerleştirme yapılıyordu.

    * 2004’ten itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (OKS) geçildi.

    * 6, 7 ve 8’inci sınıflar için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ise 2008’de uygulanmaya başlandı.

    * 2009’dan itibaren bu sınav sadece 8’inci sınıflara yapıldı. 2012-2013'te SBS tamamen kaldırıldı.

    * 2014’te hayatımıza Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi sınavlar girdi. 

    Bundan sonra nasıl bir sistemin geleceği merak konusu. Uzmanlar TEOG konusunda farklı görüşler bildiriyor, tamamen sınavsız bir liseye geçişin mümkün olmadığını düşünenler çoğunlukta.

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    Etiketler: TEOG , sbs , TEOG kalkıyor mu , eğitim sistemi
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