LG'den tüm alanlar için konforlu klima

Veri analizi yöntemiyle enerji kullanımını tahmin ederek, nihai enerji yönetimi sunan LG Multi V5, verimliliği en üst düzeye çıkararak enerji tüketimini azaltıyor. Ayrıca, her bir kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir arayüz ile donatılan kapsamlı HVAC sistemi, Dual Sensing Control ile sıcaklık ve nem algısı, sürekli ısıtma modu ve yağ seviye sensörü sayesinde konfor ve gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasını sağlıyor.

LG Multi V5, Ultimate Inverter Kompresörü sayesinde, kısmiyük verimliliğini artırırken; Ocean Black Fin ile aşındırıcı maddelere ve endüstriyel kirliliğe karşı koruma sağlayıp, bakım maliyetlerini düşüyor.

LG MULTI V5’in Dual Sensing Control teknolojisi çok özel bir yenilik getiriyor. Havada bulunan nem miktarı, hissedilen sıcaklık değerlerini değiştiren önemli bir etken. Dual Sensing Control, iç-dış ortam havasında bulunan nem değerlerini, yani duyulurve gizli ısı değerlerini hesaba katarak, kapasite ihtiyacını tespit ediyor. Böylelikle Multi V5 çok daha hassas aralıklarda soğutma çevrimini kontrol ederek, enerji verimliliğini üst düzeye çıkartıyor.

Yeni yüksek verimli kompresör teknolojisi sayesinde ise, sistemler 10-165 Hz aralığında çalışabiliyor. Böylelikle kısmi yüklere en verimli şekilde cevap verilirken, anlık yüksek kapasite ihtiyaçları da çok hızlı karşılanabiliyor. Yeni Multi V5 serisinde, dış ünite kapasite aralığı tek modülde8-26 HP seçeneklerinde sunuluyor. Böylelikle bir dış ünite modülünde26HP kapasiteye ulaşılıyor. Ayrıca Multi V 5 serisinde dış ünite kombinasyonları ile toplam 96HP kapasiteye ulaşılabiliyor.