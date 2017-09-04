Lehrte’de halk koşusuna 2600 kişi katıldı

ŞEHRİN merkezinde 2.4 km ve 10 km kategorilerde düzenlenen halk koşusunda ilk üçe girenlere para ödülünün yanı sıra, 10 km birincisine THY Hannover şubesi tarafından İstanbul bağlantılı dünyada istenilen noktaya iki kişilik uçak bileti veriliyor.

Perihan Seyyar, Hannover Konsolosluk personeli Musa Seyyar, Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sidortschuk, Hasan Kurtuluş. (soldan sağa)

6 yıldır halk koşusuna sponsorluk yapan Türkiye kökenli iş insanı Hasan Kurtuluş, 49 yıldır Lehrte’de yaşadığını söyledi. Kurtuluş, şöyle konuştu: “Burada okudum, burada iş yerimi kurdum ve yaşamımı burada idame ettiriyorum. Lehrte’deki tüm güzel aktivitelere destek olmaya çalışıyorum. Alman ve diğer uluslarla bir arada huzur ve güven içerisinde yaşamamız için hepimiz gayret etmeliyiz.”

Koşuda yiyecek içecek standı açan Lehrte Türk Veliler Birliği basın sözcüsü Ahmet Can ise şunları söyledi: “Çevre köylerden de izleyici olarak katılarak destek verilen halk koşusuna Lehrte’li vatandaşlar büyük katılım sağlıyor. Biz de kendi kültürümüzün bir parçası olan yiyecek-içeceklerimizden oluşan bir stand açarak destek veriyoruz. Uyum, yaşadığımız beldede yaşamın her alanında var olmakla gerçekleşir.”

10 km kadınlar birincisi Gwendloy Mewes, THY biletini Hannover şube temsilcisinden teslimaldı.