MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Lehrte’de halk koşusuna 2600 kişi katıldı

    Lehrte’de halk koşusuna 2600 kişi katıldı

    Ekrem SAĞIR / LEHRTE
    04.09.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 13:57

    Hannover yakınlarındaki Lehrte kasabasında 16 yıldan beri düzenlenen ‘Lehrte Akşam Halk Koşusu’na, bu yıl 2 bin 600 kişi katıldı.

    ŞEHRİN merkezinde 2.4 km ve 10 km kategorilerde düzenlenen halk koşusunda ilk üçe girenlere para ödülünün yanı sıra, 10 km birincisine THY Hannover şubesi tarafından İstanbul bağlantılı dünyada istenilen noktaya iki kişilik uçak bileti veriliyor.

    Lehrte’de halk koşusuna 2600 kişi katıldıPerihan Seyyar, Hannover Konsolosluk personeli Musa Seyyar, Lehrte Belediye Başkanı Klaus Sidortschuk, Hasan Kurtuluş. (soldan sağa)

    6 yıldır halk koşusuna sponsorluk yapan Türkiye kökenli iş insanı Hasan Kurtuluş, 49 yıldır Lehrte’de yaşadığını söyledi. Kurtuluş, şöyle konuştu: “Burada okudum, burada iş yerimi kurdum ve yaşamımı burada idame ettiriyorum. Lehrte’deki tüm güzel aktivitelere destek olmaya çalışıyorum. Alman ve diğer uluslarla bir arada huzur ve güven içerisinde yaşamamız için hepimiz gayret etmeliyiz.”

    Koşuda yiyecek içecek standı açan Lehrte Türk Veliler Birliği basın sözcüsü Ahmet Can ise şunları söyledi: “Çevre köylerden de izleyici olarak katılarak destek verilen halk koşusuna Lehrte’li vatandaşlar büyük katılım sağlıyor. Biz de kendi kültürümüzün bir parçası olan yiyecek-içeceklerimizden oluşan bir stand açarak destek veriyoruz. Uyum, yaşadığımız beldede yaşamın her alanında var olmakla gerçekleşir.”

    Lehrte’de halk koşusuna 2600 kişi katıldı10 km kadınlar birincisi Gwendloy Mewes, THY biletini Hannover şube temsilcisinden teslimaldı.

    Etiketler: Lehrte , halk koşusu , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri