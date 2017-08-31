Kurbanlık fiyatlarında son gün düşüşü! Kurban fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları bayramın son gününe girilmesiyle birlikte düşüşe geçti. Türkiye genelinde birçok ilde yüz binlerce kişinimn gerçekleştireceği kurban ibadeti, hayvanların satın alınmasıyla devam ediyor. İşte, vatandaşların merak ettiği kurbanlık fiyatları ve pazardaki son durum hakkında bazı bilgiler

"AREFE GÜNÜNÜ BEKLEYEN UCUZ KURBAN ALDI"

Ağrı hayvan pazarında arife gününü bekleyen vatandaşlar kurbanlıkları ucuza alırken, küçükbaş hayvan satan besiciler de son kurbanlıklarını satıyor.

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Ağrı'daki hayvan pazarı, bayrama bir gün kala alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklara sahne oluyor. Her gün binlerce hayvanın satıldığı pazarda, besiciler yüksek rakımlı yaylalarda ve kırsal alanda besledikleri kurbanlıklarını bir an önce satıp Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirmek istiyor. Öte yandan vatandaşlar bayrama bir gün kala kurbanlıkları oldukça ucuz fiyata alıyor.

"Beklediğimiz kurbanlık fiyatlarından bin lira daha ucuza aldık"

Hayvan pazarına kurban almak için gelen emekli memur Mehmet Kaya adlı vatandaş, son günü bekleyerek kurbanlığı ucuza aldığını söyledi. Ağrı hayvan pazarında hayvanların ucuz olduğunu belirten Kaya, "Batı illerine göre Ağrı hayvan pazarında hayvanlar çok ucuzdur. Şu anda aldığımız tosun 220 kilogram civarındadır. 7 bin 750 liradan aldık. Biz son günü bekledik. Ağrı hayvan pazarında hayvanlar çok, bu nedenle ucuzdur. Beklediğimiz kurbanlık fiyatlarından bin lira daha ucuza aldık. Batıya göre çok ucuzdur" dedi.

Adem Arkan adlı alıcı ise, 4 gündür kurbanlık bakmaya geldiklerini, ancak son gün fiyatların daha ucuz olduğunu dile getirerek,

"Arkadaşlarımızla birlikte ortak bir kurban alacağız. Nasip son güne bıraktık. Piyasada bir düşüş var. Bu şekilde değerlendirip almayı düşünüyoruz. Fiyatlar şu anda uygun sayılıyor. Yüksek değil, biz biraz daha uygun almaya çalışıyoruz, malum sonuçta alıcıyız. Tabi buradaki insanlara da saygı duyuyoruz. Sonuçta emek veriliyor, eziyet var. Yani ne şişi ne de kebabı yakmamaya çalışıyoruz. Biz tosun almayı düşünüyoruz. Alıcının da satıcının da memnun kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar şu anda uygun"

Hayvan pazarında günlerdir bekleyen ve elinde bulundurduğu koyunların 100 tanesini sattığını ifade eden besici Fehmi Adıgüzel, "Elimizde çok az hayvan kaldı. Piyasa normal, hemen hemen geçen yıla göreydi. Koyunlarımızı 750 liradan başlayıp bin 100 liraya kadar sattık. Memnunuz Allah’a şükür iyidir. Alan da memnun olsun, satan da. Kendi hayvanlarımızdır, biz vatandaşlardan alıp bir yıl besledikten sonra getirip kurbanlık olarak satıyoruz. Yemini, samanını hepsini veriyoruz" dedi.

"KURBANLIK ALIRKEN SAHİBİ ARAŞTIRILMALI"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku alanında Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Acar, Müslümanların önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nda, kurbanlık satın alınırken dikkat edilmesi ve kurbanlık dağıtım ile ilgili bilgiler verdi.

“Bilmeden hırsızdan kurbanlık alsak ne olarak” sorusuna yanıt veren Abdullah Acar, “Kişinin aldığı malın kaynağını araştırması gerekiyor. Alacağımız kurbanın sahibi kim? Bu hayvan temiz mi beslenmiş? İyi bakılmış mı? Suni yemlerle mi büyütülmüş, beslenmiş? Bunlara nasıl dikkat ediyorsak, malı aldığımız hayvanın sahibine de dikkat etmemiz lazım. Bütün bunlara rağmen aldığımız mal hırsızlık malı ise, kişi bununla kurban kesmişse alan kişide bunu hiç bir günahı yok. O kişi kurbanını kesmiş olur ama sonradan ortaya çıkarsa, malın sahibi gelir bu malın asıl sahibi bendim. Siz nasıl olur da hırsızlık yapılan malı kestiniz gibi itirazlarda bulunursa ayrıca değerlendirilir” diye konuştu.

“Kurbanlığın yaşına dikkat edilmeli”

Alınacak kurbanlık alınmadan o hayvanın yaşına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Acar, “Koyun ve keçilerde 1 yaş. Kuzu ya da keçinin yavrusu annesinden daha gösterişli, 6 ay olmasına rağmen 1 yaşında gibi gösteriyorsa bu hayvanda kesilebilir. Büyükbaş hayvanlarda 2 yılı doldurması gerekiyor. Ancak bu 2 yıl bizim güneş yılı ile değil, ay yılı ile olmalı. Dolayısıyla İslam’da yaş, sene denildiğinde zaman 354 gün anlaşılır. Birinci yıl 354, ikinci yıl 354 toplamda 708 gün eder. Bir hayvan annesinden doğduktan sonra 709'uncu gün yani 708 günü tamamlamışsa dinen kurban edilebilir” dedi.

“Bayramın 3'üncü güne kadar kurban kesilebilir”

Bayramın 2'nci ve 3'üncü güne karar kurbanlık kesilebildiğini ifade eden Abdullah Acar, “Bayram namazının akabinde kurbanın birinci gün kesilmesinde emre uymak için acele edilmeli. Kişi kendisi kesemiyor. Kasabının gelmesini bekliyor ya da birinci gün zengin olamamış, imkân bulamamış, hayvanı kendisine teslim edilememiş, hayvanı kaçmış olabilir. Birinci gün kesilmesiyle ikinci, üçüncü gün kesilmesi arasında sevap bakımından hiç bir fark yoktur. Ancak bayramın 1'inci günü kurbanlık kesmek en iyi seçenektir” dedi.

“Kurbanlık eti kendilere 2 parça ve fakirlere 1 parçaya bölünmek Peygamber Efendimizin bir emirdir” diyen Abdullah Acar sözlerini söyle devam etti:

“Peygamber Efendimiz, kesilen hayvanın 3’e bölünmesini, 3’te 1 kısmını hemen bayram günlerinde yemek, bir kısmını iddihar etmek yani biriktirmek diğer günler için saklamak, kalan kısmını da fakirlere vermeyi tavsiye ediyor.”