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    Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştı

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    30.08.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 14:17

    KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte Muğla’nın Bodrum İlçesi tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin başladığı günden bu yana Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştı. Sürücüler, maket polis aracı ve jandarmaların yanı sıra asılan pankartlarla trafik kuralları konusunda uyarıldı.

     

    Kurban Bayramı’yla birleştirilerek 10 güne çıkarılan tatili fırsat bilen özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinden tatilci soluğu Bodrum’da aldı. Tatilcilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Bayram tatilinin başladığı geçen cuma gününden bu yana ilçeye giriş yapan araç sayısı 298 bin 790’a ulaştı.

    Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana Bodruma giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştıYaşanan trafik yoğunluğu dikkate alınarak 50 kilometrelik Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki çeşitli noktalara, sürücülerin kural ihlali yapmamaları için caydırıcı olması amacıyla maket polis aracı ve maket jandarmalar yerleştirildi. Ayrıca yol güzergahı boyunca 'Frene değil kurala güvenin' ve 'Uyulan her kural sizi hayata bağlar' , 'Hızınızı biz değil siz kontrol edin' yazılı pankartlar asıldı. Polis aracı ve jandarma maketini görüp yavaşlayan, ancak daha sonra tekrar hız yapan sürücüler 200 metre ilerde gerçek polisler ile karşılaşınca şaşırdı. 34 sürücüye hız limitlerini aştıkları için para cezası kesildi.

    Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana Bodruma giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştıİLÇE GİRİŞİNDE ARAMA

    Karayolundaki güvenlik önlemlerinin yanı sıra Bodrum’un girişindeki Kaynar ve Güvercinlik mahallelerinde kurulan jandarma ve polis noktalarında, ilçeye giriş yapan araçlar, jandarmanın 4 yaşındaki özel eğitimli narkotik köpeği 'Engel' ile didik didik arandı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 18 kişi ile ilçeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları ileri sürülen 8 kişi yakalandı. İzinler kaldırılırken, bayram tatili süresince polis, jandarma, sahil güvenlik ve belediye birimlerinin, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat aralıksız şekilde görev yapacağı bildirildi.

    Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana Bodruma giriş yapan araç sayısı 300 bine yaklaştı

    Etiketler: Bodrum , Kurban Bayramı , Kurban Bayramı tatili
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