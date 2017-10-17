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    Kule radarlar yeniden devreye giriyor

    Engin ÖZMEN / EDİRNE, DHA
    17.10.2017 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Edirne’de geçen yıl kurulduğunda 10 günde 10 bin sürücüye 2 milyon 596 bin lira ceza kesilmesine neden olan kule hız radarları yeniden devreye girecek.

    EDİRNE Valiliği, geçen yıl Kasım ayında durdurulan kule radarların uygulamasının 20 Ekim’den itibaren yeniden hizmete alınacağını açıkladı. Valilik açıklamasında, Edirne merkezinde dört noktada çift yönlü olarak hız ihlalinin yanı sıra beş noktada kırmızı ışık ihlallerini de denetleyecek olan Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) cuma günü saat 08.00’de yeniden hizmete alınacağını belirterek, kule radar cihazlarının olduğu Talatpaşa Bulvarı üzeri sanayi orta kapı önü, Edirne-Kapıkule yolu üzeri Sarıbayır mevkii ve Edirne Lalapaşa yolu üzerinde otomobil, kamyon ve otobüsler için hız limitinin 50 kilometre/saat olduğunu duyurdu.
    Edirne-Kapıkule yolu üzerinde ise hız limitleri otomobiller için 110, otobüsler için 90, kamyonlar için ise 85 kilometre/saat olarak belirlendi. Ayrıca beş kavşakta da kırmızı ışık ihlali uygulaması yapılacak kaydedildi.

    10 GÜNDE 10 BİN 28 CEZA KESMİŞTİ
    Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı’nın ortak hazırladığı radar kule uygulaması kentte geçen yıl Nisan ayında faaliyete geçmişti. Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile hız ve kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesinin ardından sürücülerin adreslerine cezaları göndermeye başlamış, ilk 10 günde 10 bin 28 kişiye toplam 2 milyon 596 bin 687 liralık trafik cezası kesilmişti.

    AMBULANS VE İTFAİYEYE YOL VERENLERE CEZA YOK
    Edirne Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan TEDES merkezinde yapılan incelemede özellikle sinyalizasyonun bulunduğu noktalarda ambulans ya da itfaiye ekiplerine kırmızı ışıkta olmalarına rağmen yol verenlerin sistemden silindiği ve ceza kesilmediği kaydedildi.

    Etiketler: hız sınırı
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