KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼'nde bir kadÄ±n cesedi bulundu

Edinilen bilgilere gÃ¶re,parkta devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¶revlileri saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda gÃ¶lde bir ceset olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶reviler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerken, cesedin bulunduÄŸu noktaya gelen Deniz Polisâ€™i gÃ¶lde bulunan cesedi kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. YapÄ±lan incelemelerde cesedin 63 yaÅŸÄ±ndaki Nihal Kayaâ€™ya ait olduÄŸu belirlendi. Haberi alan yakÄ±nlarÄ± olay yerine gelerek uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan kadÄ±nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumuâ€™na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.