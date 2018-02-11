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    KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼'nde bir kadÄ±n cesedi bulundu

    Alper KORKMAZ/Ä°STANBUL (DHA)Â
    11.02.2018 - 14:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE gÃ¶lÃ¼nde 63 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n cesedi bulundu. Haberi alÄ±p gÃ¶l kenarÄ±na gelen yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

    Edinilen bilgilere gÃ¶re,parkta devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¶revlileri saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda gÃ¶lde bir ceset olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶reviler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

    Polis ekipleri olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerken, cesedin bulunduÄŸu noktaya gelen Deniz Polisâ€™i gÃ¶lde bulunan cesedi kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. YapÄ±lan incelemelerde cesedin 63 yaÅŸÄ±ndaki Nihal Kayaâ€™ya ait olduÄŸu belirlendi. Haberi alan yakÄ±nlarÄ± olay yerine gelerek uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan kadÄ±nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumuâ€™na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Etiketler: KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece , gÃ¶l , son dakika
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