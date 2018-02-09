Köyü ‘aydınlatan’ okul

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin Mavitaş Köyü’ndeki Zürrek İlk ve Ortaokulu’nda elektrik kesintilerine karşı öğretmenlerin desteğiyle alternatif çözüm bulundu. Bölgesel şartlar ve hava koşulları nedeniyle elektrik kesildiğinde yaşanan zor duruma karşı, okul yönetimi çareyi elektriği depolamakta buldu. Bu amaçla 25 öğretmen kendi aralarında gönüllülüğe dayalı olarak 4 bin lira para topladı. Okul yöneticileri de ceplerinden 2 bin lirayla onlara destek verdi. Eğitimcilerin kaldığı lojman için güneş paneli sisteminin parçaları arasında yer alan akü, regülatör, 4KW’lik invertör (güç çevirici) alındı. Ancak güvercinlerin çatıya yuva yapması ve çocukların onları uçurmak için taş atması nedeniyle panellerin zarar göreceğinden endişe eden okul yönetimi, sistemi çatıya kurmadı. Bunun yerine okulun zemin katına kurulum sağlandı. Okulun bulduğu çözüm, kesintilerde hem öğrencilerin hem köy halkının imdadına yetişiyor. Köy halkı acil durumlarda telefonlarını şarj ediyor, ücretsiz kimlik fotokopisi çekebiliyor, kuyudaki suya erişebiliyor. Taşımalı eğitim kapsamında 600 öğrencinin okuduğu okulda bazı servis şoförleri de bu imkanlardan yararlanıyor. Kendi çabalarıyla sorunlara çözüm bulan eğitimcilerin girişimine geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte köy okullarını gezen heyet de tanık oldu. 7 yıldır ailesiyle birlikte köyde kalan okul müdürü Emrullah Yılmaz, yapılanları şu sözlerle anlattı:



KÖY HALKI FAYDALANIYOR

“Mayıs 2015’te bölgemizde büyük bir fırtına koptu. Elektrik bir hafta boyunca yoktu, sonra aralıklarla benzer sorunlar yaşandı. Bundan çok olumsuz etkilendik ve arayışlara girdik. Önce jeneratör sistemini düşündük. Ama elektrik sık sık gittiği için makineye zarar verir diye güneş paneli sisteminin daha iyi olacağına karar verdik. Komşumuz Çukurca Köy okulunda ücretli öğretmenlik yapan İrfan Tunçkaşık ve köyde elektrik işiyle uğraşan İbrahim Alkan’ın yardımıyla bu sistemi kurduk. Öğretmenlerden de maddi destek geldi. Köy halkı ise okulun içme suyunu karşılamak amacıyla açılan kuyunun masraflarını karşıladı. İki yıldır bunu kullanıyoruz. Çok memnunuz. Elektrik gidiyor ama hissetmiyoruz. Aksi durumda zil çalmaz, kuyudan su alınamazdı. Karanlıkta ders işlerdik. Kendi çabamızla soruna çözüm üretmeye çalıştık. Ocak başında İl Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki heyet okulu ziyaret etti. Yemekten sonra elektrikler kesildi. Ancak okul lojmanı ve okulda sistem devreye girince bu, idarecilerin dikkatini çekti. İl milli eğitim müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü de bize destek vereceklerini söyledi. Okul malzemesi yardımında bulundular. Bu girişim köy halkına da fayda sağlıyor. Çocuğu diyaliz hastası olan veliler bilgi alıyorlar. Köy halkı acil durumda okula geliyor. Öğretmenlerin yine kendi ceplerinden verdikleri destekle okula kamera sistemi de kuruldu. Veli ve öğrenciler uygulamadan memnun. Bundan sonraki amacımız ise, futbol sahasını halı sahaya dönüştürmek. Okulda şu an bir eksik yok.”