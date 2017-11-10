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    ‘Korkutarak, ayrım yaparak başarılı olamazsınız’

    AA
    10.11.2017 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti milletvekili Mustafa Erkan, Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Türkiye-Almanya İlişkileri’ konulu konferansa katıldı.

    ALMANYA ve Türkiye’nin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Erkan, bu nedenle bağlılığını ve dostluğunu canlı tutmaya çalıştığını söyledi. Almanya’daki siyasetçilerin, kendini Türkiye uzmanı sanarak medyada ön yargılı ifadeler kullandığını ifade eden Erkan, şöyle konuştu: “Parmağını kaldırarak Türkiye’ye insanlık dersi vermeye çalışanlar, kendilerinin bile hayata geçiremeyeceği kuralları Türkiye’ye uygulatmaya çalışanlar, Türkiyemizi tüm dünyaya bilinçsizce anlatıyor. Almanya’da ele alınması gereken eğitim, ekonomi, siyaset, toplumsal yapıyla ilgili iç meseleler bulunurken, Türkiye üzerinden seçim vaatlerinde bulunmak oldukça tuhaftı. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızı korkutarak, ayrımcılık yaparak hiçbir başarıya ulaşılamadığını, Türkiye’nin aleyhine saldırı yaparak oy da kazanılmadığını seçimin sonunda anladılar. Bu anlayışla sadece sağcılara malzeme verebildiler. Yeni kurulan AFD, 94 milletvekiliyle yeni mecliste sayelerinde yer almaya başladı.”

    ‘Korkutarak, ayrım yaparak başarılı olamazsınız’

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    Türkiye’nin stratejik konumunun önemine değinen Erkan, “Benim hâlâ savunduğum düşünce şudur ki, Türkiye, Avrupa Birliği’ne değil, Avrupa Birliği Türkiye’ye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Yeni büyük Türkiye, Avrupa seviyesine ulaştı, hatta çoktan aştı.”
    Erkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke arasında yaşanan gerilimi düzeltmek adına çok büyük girişimlerde bulunduğunu söyledi.

    ‘Korkutarak, ayrım yaparak başarılı olamazsınız’

    Etiketler: Mustafa Erkan , BURDUR , SPD
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