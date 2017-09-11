Korkunç olay! Çocukların her birini 1000 TL'ye kiralamışlar

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak getirildiği yönünde bilgi aldı.

5 ay teknik ve fiziki takip sürdüren polis, çetenin, çocukları Halep'teki ailelerinden bin TL'ye kiraladığını, İstanbul'a getirerek dilendirdiğini saptadı.



Polis, çetenin adreslerini belirlerken bir yandan da çocukların tutulduğu evleri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul, Hatay, Adana'da 93 adres basıldı. Suriyeli 12 çete üyesi yakalanırken, dilendirilen 36 çocuk kurtarıldı. Dilenci operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, 40 bin 819 Lira, 143 Euro, 427 Dolar para ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.







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