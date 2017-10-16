Konsolosluk çalışanının kızı ve eşi savcılığa sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un ifadesi doğrultusunda başka bir konsolosluk çalışanı olan N.M.C ifadeye çağırıldı. İfadeye çağrıldığı halde gelmeyen N.M.C'nin eşi S.C ve kızı K.İ.C için ise gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve kız bugün adliyeye sevk edildi. Anne S.C ve kızı K.İ.C terör savcılığına verdiği ifade veriyor.