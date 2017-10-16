Haberler >Gündem>Konsolosluk çalışanının kızı ve eşi savcılığa sevk edildi
Konsolosluk çalışanının kızı ve eşi savcılığa sevk edildi
Damla GÜLER
16.10.2017 - 17:03 | Son Güncelleme:
FETÖ soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un ifadesi doğrultusunda başka bir konsolosluk çalışanı olan N.M.C ifadeye çağırıldı. İfadeye çağrıldığı halde gelmeyen N.M.C'nin eşi S.C ve kızı K.İ.C için ise gözaltı kararı çıkarıldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.