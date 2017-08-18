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    Komutanı şehit eden teröristler de öldürüldü!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:26

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) son bir haftada yürütülen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    TSK'dan 10-17 Ağustos tarihlerinde yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan bilgilendirmede, bölücü örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle özellikle Hakkari ve Şırnak hattındaki operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtildi.
    Bu kapsamda, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel ve Kato Dağı ile merkez Budak ve Namaz Dağı, Hakkari'nin de Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda 58 terörist etkisiz hale getirilirken, 26 piyade tüfeği, 3 makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar (2 AT-4 güdümlü
    tanksavar silahı), bir av tüfeği, bir tabanca olmak üzere toplam 35 silah ele
    geçirildi.

    Ayrıca, 2 bin 500 kilogram amonyum nitrat, 38 el bombası, bin 587 hafif silah mühimmatı, 2 antitank mayını, bir roketatar roketi, bir roketatar sevk fişeği, bin 814 adet uçaksavar mühimmatı ile yaşamsal malzemeler de bulundu.
    Operasyonlarda 17 el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

    Komutanı şehit eden teröristler öldürüldü
    Siirt'in merkez, Tuzkuyusu köyü mevkisinde, İHA ile tespit edilen 3 terörist öldürüldü.

    Yapılan araştırmada teröristlerin, Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve Baykan-Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

    Bu teröristlerden İran uyruklu 31 yaşındaki Dilşer Berhudan kod adlı Ekber Erdal'ın sözde Garzan eyaleti ve Siirt Beştova Gücü sorumlusu olduğu bildirildi.
    Operasyonlarda bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 118 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Kontrollerde sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 738 kişi yakalandı.
    TSK, operasyonlarda 7 askerin şehit olduğunu, 12 askerin de yaralandığını bildirdi.

    Etiketler: PKK , terör , operasyon
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